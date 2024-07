Progettato per i tuoi pasti bilanciati Airfryer con doppio cestello Philips serie 3000 consente di pianificare le preparazioni in modo da ottenere due piatti caldi e pronti contemporaneamente. Gusta una cucina sana e deliziosa: hai a disposizione un cestello grande per realizzare primi piatti in grandi quantità e uno piccolo per contorni o pasti per una persona