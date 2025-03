Adatto ai bambini dai 7 anni in su

Questa testina è progettata per pulire con cura la bocca dei più piccoli. È dotata di setole morbide per una pulizia delicata, di un profilo di setole sagomato per adattarsi ai denti del bambino e di un retro in gomma morbida per un maggiore comfort all'interno della bocca. Disponibile anche in dimensioni più piccole per bambini dai 3 anni in su.