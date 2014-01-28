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Fuori produzione
La potenza del cinema a casa tua
Questo sistema consente di ottenere immagini in alta definizione e un audio surround con un design elegante e rifiniture di alta qualità in alluminio. Gli altoparlanti consentono di ottenere un audio surround Hi-Fi per un'esperienza cinematografica a casa tua.
Riproduzione Blu-ray
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.
I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.
3.9
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
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Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
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RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 5.1 home cinema
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