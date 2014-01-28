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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS7540/12

3.9

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

La potenza del cinema a casa tua

Questo sistema consente di ottenere immagini in alta definizione e un audio surround con un design elegante e rifiniture di alta qualità in alluminio. Gli altoparlanti consentono di ottenere un audio surround Hi-Fi per un'esperienza cinematografica a casa tua.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione Blu-ray

La potenza del cinema a casa tua

  • Riproduzione Blu-ray

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p

La riproduzione Blu-ray Disc ti offre immagini nitidissime in full HD 1080p

I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione tra cui immagini con risoluzione 1920 x 1080. Le immagini prendono vita grazie a dettagli definiti, movimenti più fluidi e chiarezza di altissima qualità. Il formato Blu-ray consente anche di trasportare audio surround non compresso in modo che l'esperienza sonora sia davvero reale. L'alta capacità dei dischi Blu-ray consente anche di integrare numerose opzioni interattive. La navigazione scorrevole durante la riproduzione e altre funzioni interessanti come i menu a comparsa conferiscono un nuovo significato all'Home Entertainment.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

España

España

Tiene un sonido espectacular

Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 5.1 home cinema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS7540 5.1 home cinema

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