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Fuori produzione

Home Theater 2.1

HTS7200/12

3.4

| (117) Recensioni

Suono nitido e ricco di sfumature

Entra a far parte della nuova esperienza HD con l'elegante sistema Home Theater Blu-ray costruito in alluminio e vetro. I tweeter soft dome integrati all'interno degli altoparlanti di alta qualità assicurano una perfetta nitidezza audio. Guarda i tuoi film come mai prima d'ora.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione Blu-ray

Suono nitido e ricco di sfumature

  • Riproduzione Blu-ray

Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida

Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida

I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti.

Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico

Altoparlante Dolby Virtual per un audio surround realistico

L'altoparlante Dolby Virtual è dotato di una sofisticata tecnologia audio in grado di produrre un suono surround da un semplice sistema a due altoparlanti. Degli algoritmi spaziali altamente avanzati riproducono fedelmente le caratteristiche audio di un ambiente di ascolto ideale a 5.1 canali. La riproduzione DVD è migliorata ampliando l'ambiente a 2 canali. Quando combinata con l'elaborazione audio Dolby Pro Logic II, qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per potersi godere un audio avvolgente.

FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

117

Recensioni

01/09/2013

Italia

Italia

Super qualità-prezzo

Visione blue Ray e qualità audio molto valida. Molto intuitivo nell'utilizzo.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7200 Home Theater 2.1

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15/07/2012

France

France

produit fiable et esthétique

Ce home cinema est très facile à utiliser et produit un son riche et de qualité (graves et aigus réglables séparément, graves amples, très peu de distorsions) tout en étant esthétique

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Questa revisione è stata effettuata per HTS7200 Home Cinéma 2 enceintes

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18/10/2011

France

France

Très bon Produit

Très bon produit, le Son est excellent, le Design des hauts-parleurs a séduit tout mon entourage. Le lecteur Bluray lit parfaitement les Blurays du marché ainsi que les DVD. Rien à Redire.

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