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Fuori produzione
HTS5561/12
Il meglio dell'Home Cinema con gli altoparlanti 3D angolari
Con i dinamici altoparlanti 3D angolari puoi riprodurre a casa tua un'esperienza audio come al cinema. Con l'innovativo sistema Home Cinema Philips serie HTS5561 puoi riprodurre tutti i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti, tra cui quelli in Blu-ray 3D.
Blu-ray 3D
iPod/iPhone ready
Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolati per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.
La totale assenza di cavi consente offre mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
3.5
su 5
25
Recensioni
Donv8063
09/10/2011
France
Puissance, qualité de son et d'image ... du Philips
Pas moyen de regretter mon achat, je reste un grand Fan de Philips. Couplé à un TV Philips 32PFL5405, la seule télécommande du TV permet de piloter le Home-cinéma avec grande facilité grace au port HDMI-ARC. Le son est vraiment epoustouflant que ce soit à la simple lecture de Mp3, des pistes Dolby et DTS des DVD et Blu-ray ou lorsque que j'utilise ma console de jeux. Que ce soit a faible ou fort volume, le son est équilibré et la qualité du son reste irréprochable jusqu'au maximum. Le traitement des differents codec audio et video est excellent. Mon seul regret est qu'il manque un second port USB à l'arrière pour laisser, par exemple, un disque dur branché en permanence.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS5561 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
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Cor78
01/10/2012
Nederland
Compratore verificato
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS5561 5.1 home cinema
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Lijorija
01/10/2012
Nederland
Oke
Oke naar geld wat je er voor betaald hebt, maar bediening valt zwaar tegen
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Il sistema Home Theater può essere abbinato a tutti i TV Philips.
Per controllare se Video on Demand è presente nel tuo paese, visita www.philips.com/blu-ray.