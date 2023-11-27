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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
HTS5561/12
Fuori produzione
Perché non è possibile vedere l'effetto 3D di un disco con etichetta 3D?
Cos'è la tecnologia DLNA?
Cosa significa Human Interface Device ed è supportato dal mio dispositivo Philips?
Quali server multimediali sono compatibili con il lettore Philips?
Perché non è possibile riavviare la riproduzione del disco BD Java?
Il mio Philips WUB1110 funziona con i router wireless B,G?
La funzione di ricerca non va durante la connessione DLNA.
Che cos'è la funzione BD-Live
Ci vuole tempo per visualizzare il contenuto USB sul dispositivo Philips.
Nessun video quando si collega l'iPod al dock station Philips.
Dopo aver aggiornato il firmware, sul lettore viene visualizzato il messaggio "UPG-MCU". Cosa si deve fare?
Il lettore Philips non riprodurre un file MKV.
Il pulsante dei sottotitoli sul telecomando del lettore non funziona.
Ho dimenticato la password del mio dispositivo Philips.
Pausa/avanzamento veloce e simili funzioni non vanno in modalità DLNA.
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto