ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia del telecomando
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto

Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3551/12

4.8

| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Audio surround cinematografico

Porta la potenza del cinema a casa tua. Potenti altoparlanti con bass pipe doppi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione con riproduzione Blu-ray per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment.

Vedi tutti i vantaggi

con Blu-ray

Audio surround cinematografico

  • Blu-ray

Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale

Altoparlanti potenti con doppio diffusore di bassi per un audio ottimale

Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/01/2012

France

France

excellent

Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes

10/04/2013

Nederland

Nederland

Compratore verificato

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 5.1 home cinema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 5.1 home cinema

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 5.1 home cinema

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support

  2. Solo per il modelli Wi-Fi-ready; per maggiori informazioni, fare riferimento alle specifiche del prodotto.