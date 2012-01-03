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Fuori produzione
Audio surround cinematografico
Porta la potenza del cinema a casa tua. Potenti altoparlanti con bass pipe doppi e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione con riproduzione Blu-ray per apprezzare al meglio l'esperienza dell'Home Entertainment.
Blu-ray
Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.
Altoparlanti potenti con funzione Bass-reflex e doppio diffusore di bassi per un audio ottimale delle basse frequenze e bassi potenti e nitidi. Potrai sentire anche il suono più piccolo e il rombo più potente.
Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
FMichael
03/01/2012
France
excellent
Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire
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Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
Compratore verificato
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3551 5.1 home cinema
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
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Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support
Solo per il modelli Wi-Fi-ready; per maggiori informazioni, fare riferimento alle specifiche del prodotto.