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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
HTS3551/12
Fuori produzione
Dopo aver aggiornato il firmware, sul lettore viene visualizzato il messaggio "UPG-MCU". Cosa si deve fare?
Il lettore Philips non riprodurre un file MKV.
Il pulsante dei sottotitoli sul telecomando del lettore non funziona.
Ho dimenticato la password del mio dispositivo Philips.
Bassa qualità da Youtube Leanback™ e Picasa™.
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto