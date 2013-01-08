ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Home Theater 5.1

Fuori produzione

Supporto

Home Theater 5.1

HTS3551/12

Home Theater 5.1

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Per iOS e Android

App Philips Entertainment

Supporta il controllo di modelli selezionati di altoparlanti Bluetooth Philips, soundbar, speaker da festa, microsistemi, dispositivi CD soundmachine e radio portatili.

Scansiona il codice QR per scaricare l’app
App Philips Entertainment

Software e driver

Cronologia del firmware

  • versione: V2.12
  • PDF file, 15.8 kB
  • 8 January 2013

Contratto di licenza con l'utente finale

  • versione: 1.0
  • TXT file, 13.2 kB
  • 11 February 2016

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 1 MB
  • 21 November 2023

Termini e condizioni

  • HTML file, 102 B
  • 12 January 2024

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti