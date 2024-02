EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.