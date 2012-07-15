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Fuori produzione
HTS3510/12
Ossessionati dall'audio
Porta la potenza del cinema a casa. Questo sistema Home Theater di Philips dispone di potenti altoparlanti con bass pipe e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione per apprezzare al meglio l'esperienza dell'home entertainment
1080p HDMI
Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.
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4.0
su 5
17
Recensioni
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
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springers
20/07/2011
France
Sì, consiglio questo prodotto
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Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
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