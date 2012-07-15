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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3510/12

4

| (17) Recensioni

Ossessionati dall'audio

Porta la potenza del cinema a casa. Questo sistema Home Theater di Philips dispone di potenti altoparlanti con bass pipe e upscaling HDMI 1080p ad alta definizione per apprezzare al meglio l'esperienza dell'home entertainment

Vedi tutti i vantaggi

Potente audio Home Theater con bassi profondi

Ossessionati dall'audio

  • 1080p HDMI

Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

Altoparlanti potenti con diffusore di bassi per un audio ottimale

Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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4.0

su 5

17

Recensioni

2

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Sì, consiglio questo prodotto

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20/07/2011

France

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06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

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Questa revisione è stata effettuata per HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Sì, consiglio questo prodotto

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