Home theatre Philips per un tv Philips ho pensato fosse una brillante idea e invece mi sono dovuto ricredere, difficoltà nel collegamento e nelle impostazioni, una volta installato funzionava solo come lettore DVD e non come audio tv alla fine grazie all' uscita audio per le cuffie sono riuscito ad ovviare al problema e ora mi ritengo abbastanza soddisfatto ma è stata un' odissea.