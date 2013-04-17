ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti
  • Potente audio surround da altoparlanti compatti

Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTB3560/94

3.4
| (33) Recensioni
Potente audio surround da altoparlanti compatti
Porta la potenza del cinema a casa tua con il sistema Home Cinema Philips HTB3560! Ottimizza il tuo Home Entertainment con i driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la riproduzione di dischi Blu-ray in formato full HD 1080p e Blu-ray 3D.
Vedi tutti i vantaggi

con Blu-ray 3D

Potente audio surround da altoparlanti compatti

  • Blu-ray 3D

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

-

Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

Accedi ai tuoi video preferiti su YouTube e alle tue foto su Picasa con facilità

Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.

Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3

Ingresso audio per apprezzare la musica da iPod/iPhone/lettore MP3

L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.4

su 5

33

Recensioni

17/04/2013

Italia

Italia

stupefacente sembra di essere al cinema

ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1

28/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!

Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre

21/03/2013

France

France

une bonne vue

Franchement entre tout les projecteurs que j'ai vu celui-ci est le meilleur je le recommande à tous car il a une bonne projection, une bonne qualité, une bonne écoute,... Bref l'engin parfait et simple à utiliser!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee