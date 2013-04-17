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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HTB3560/94
Blu-ray 3D
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Guarda subito i video di YouTube e le foto di Picasa sul tuo TV. Ammira l'enorme collezione di video online su uno schermo più ampio, senza dover accendere il computer. È sufficiente che il lettore Blu-ray o il sistema Home Cinema sia connesso a Internet, in modalità wireless mediante Wi-Fi o via cavo al connettore LAN, quindi siediti e divertiti con i contenuti offerti da YouTube e Picasa.
L'ingresso audio consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Cinema. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Cinema Philips.
3.4
su 5
33
Recensioni
lele79
17/04/2013
Italia
stupefacente sembra di essere al cinema
ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei
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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1
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Phil58
28/11/2012
United Kingdom
The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!
Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!
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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre
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mireille
21/03/2013
France
une bonne vue
Franchement entre tout les projecteurs que j'ai vu celui-ci est le meilleur je le recommande à tous car il a une bonne projection, une bonne qualité, une bonne écoute,... Bref l'engin parfait et simple à utiliser!!!
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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes
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