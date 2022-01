Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.