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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTB3560/40

3.4

| (33) Recensioni

Potente audio surround da altoparlanti compatti

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray 3D in formato Full HD 1080p.

Vedi tutti i vantaggi

con Blu-ray 3D

Potente audio surround da altoparlanti compatti

  • Blu-ray 3D

Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti

Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione

DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

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Recensioni

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3.4

su 5

33

Recensioni

17/04/2013

Italia

Italia

stupefacente sembra di essere al cinema

ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei

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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1

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28/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!

Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!

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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre

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21/03/2013

France

France

une bonne vue

Franchement entre tout les projecteurs que j'ai vu celui-ci est le meilleur je le recommande à tous car il a une bonne projection, une bonne qualité, une bonne écoute,... Bref l'engin parfait et simple à utiliser!!!

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Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes

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