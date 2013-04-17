Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HTB3560/40
Potente audio surround da altoparlanti compatti
Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray 3D in formato Full HD 1080p.
Blu-ray 3D
Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.
-
DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.
3.4
su 5
33
Recensioni
lele79
17/04/2013
Italia
stupefacente sembra di essere al cinema
ho guardato dei film in 3d e per scansarmi dagli ogetti che uscivano dallo schermo a momenti rompevo un tavolo di vetro l'audio ti avvolge completamente sembra di essere al cinema e inoltre è sorprendente ascoltare musica tramite usb sono entusiasta della mia scelta e la rifarei
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Theater 5.1
Phil58
28/11/2012
United Kingdom
The sound is great, the speaker size is excellent. My last home entertainment system had huge speakers this is so much better!
Overall really pleased with everything but one thing, why is only had a European two pin plug, which I had to find a Uk one from a previous Phillips product is strange. Also, would be nice to have an HDMI cable with the product, even it means paying more initially!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 5.1 Home theatre
mireille
21/03/2013
France
une bonne vue
Franchement entre tout les projecteurs que j'ai vu celui-ci est le meilleur je le recommande à tous car il a une bonne projection, une bonne qualité, une bonne écoute,... Bref l'engin parfait et simple à utiliser!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB3560 Home Cinéma 5 enceintes
La funzione per la riproduzione video di YouTube sul tuo sistema Home Theater è progettata per funzionare con una connessione internet stabile. Se la tua connessione a Internet o il tuo accesso a YouTube sono lenti o instabili, il funzionamento potrebbe essere compromesso.