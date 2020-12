Taglia, affetta, trita, impasta, monta e mescola

Questo robot da cucina Philips serie 7000 è una soluzione versatile, ideale per ogni esigenza in cucina. Con il nuovo, innovativo gancio per impasti in metallo, un potente motore da 1300 W e un pulsante automatico one touch per impastare, fare il pane non è mai stato così facile. Scopri tutti i vantaggi