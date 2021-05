Velocità con codifica a colori e guida degli accessori per un facile abbinamento

Per risultati sempre perfetti, basta abbinare il colore dell'accessorio allo stesso colore della velocità. Usa la velocità 1 per montare la panna, sbattere le uova, preparare dolci e impasti per il pane. La velocità 2 è la soluzione ideale per tritare le cipolle, macinare la carne, preparare frullati e molto altro ancora.