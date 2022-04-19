Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cura dei capelli
Tutte le serie
Protezione SilkySmooth
Fuori produzione
Supporto
HP8333/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni d'uso
Tutti (6)
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Pulizia dello styler per capelli Philips
È normale che la piastra per capelli Philips emetta un forte crepitio?
Lo style per capelli Philips si spegne da solo
Lo styler Philips emette uno strano odore
La piastra Philips non rende i capelli lisci
Lo styler per capelli Philips produce vapore
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti