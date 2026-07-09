La piastra Philips non rende i capelli lisci

Forse si sta lisciando una ciocca di capelli troppo spessa. Questo influenzerà la qualità del risultato finale e potrebbe far sì che sia necessario ripetere l'operazione più volte.

Provare a prendere una ciocca di capelli più piccola, non più larga di 5 o 6 cm, per lisciare i capelli in una sola passata.

Con la piastra per capelli Philips SenseIQ, è possibile utilizzare anche la modalità "Fast" (veloce) o scegliere un'impostazione manuale diversa per ottenere risultati più veloci.