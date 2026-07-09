La piastra Philips non rende i capelli lisci

Se non si è soddisfatti dei risultati ottenuti con la piastra per capelli Philips, attenersi ai seguenti consigli per la risoluzione dei problemi.
Forse si sta lisciando una ciocca di capelli troppo spessa. Questo influenzerà la qualità del risultato finale e potrebbe far sì che sia necessario ripetere l'operazione più volte. Provare a prendere una ciocca di capelli più piccola, non più larga di 5 o 6 cm, per lisciare i capelli in una sola passata. Con la piastra per capelli Philips SenseIQ, è possibile utilizzare anche la modalità "Fast" (veloce) o scegliere un'impostazione manuale diversa per ottenere risultati più veloci.
Asciugare sempre i capelli prima utilizzare la piastra. Utilizzare la piastra su capelli bagnati o umidi non solo può danneggiare i capelli, ma non offrirà i risultati desiderati.
Un altro suggerimento per ottenere i migliori risultati dalla piastra per capelli è quello di applicare una sufficiente pressione. Accertarsi che i capelli siano saldamente premuti fra le piastre del dispositivo.
Lisciare i capelli richiede un po' di pazienza. Quando si fa scorrere verso il basso la piastra per capelli, muoverla delicatamente e lentamente. Se non si è ancora soddisfatti dei risultati ottenuti con la piastra per capelli, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:BHS732/00 , HP8321/40 , BHS752/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›