Effettuare la manutenzione dello styler per capelli Philips è facile. Seguire questi passaggi per pulire e rimuovere i residui dallo styler.

Istruzioni per la pulizia dello styler per capelli Philips

1. Dopo aver usato lo styler per capelli Philips, spegnerlo e staccare la spina.

2. Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.

3. Rimuovere eventuali residui di capelli dallo styler.

4. Pulire lo styler con un panno umido.

5. Assicurarsi che lo styler sia completamente asciutto prima di riporlo o utilizzarlo nuovamente.

Nota: per la piastra per capelli SenseIQ, pulire la scanalatura agli ioni con un cotton-fioc senza toccare i perni.

Per istruzioni specifiche sulla pulizia del prodotto, consultare il manuale dell'utente.