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Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?

Philips si impegna a proteggere l'ambiente e la salute dei suoi clienti. Per questo motivo, tutti i prodotti per la cura dei capelli Philips sono privi di amianto.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD340/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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