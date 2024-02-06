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Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Philips si impegna a proteggere l'ambiente e la salute dei suoi clienti. Per questo motivo, tutti i prodotti per la cura dei capelli Philips sono privi di amianto.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD340/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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