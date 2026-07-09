Assistenza Philips Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?

A seconda dell'apparecchio utilizzato per lo styling, il modello e il numero di serie sono situati in punti diversi. I numeri di modello degli styler per capelli Philips solitamente iniziano con la sigla HP o BH, seguita da un numero. Il numero di serie è composto da 4 cifre, nel formato AASS (anno e settimana).

Asciugacapelli Il numero di modello degli asciugacapelli si trova sul retro dell'impugnatura o sotto il corpo principale. Piastre per capelli Il numero di modello delle piastre per capelli è situato sul corpo interno, sotto la piastra per lisciare. Multistyler Negli styler per capelli Philips e negli arricciacapelli il numero di modello si trova sul retro dell'impugnatura.