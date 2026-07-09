Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?

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A seconda dell'apparecchio utilizzato per lo styling, il modello e il numero di serie sono situati in punti diversi. I numeri di modello degli styler per capelli Philips solitamente iniziano con la sigla HP o BH, seguita da un numero. Il numero di serie è composto da 4 cifre, nel formato AASS (anno e settimana).
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHB968/00 , BHB968/10 , HP8321/40 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›