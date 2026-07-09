Lo styler Philips emette uno strano odore

Se si avverte un odore chimico o di bruciato durante l'uso dell'asciugacapelli o della piastra per capelli Philips, vedere i nostri consigli per la risoluzione dei problemi.
Alcuni dispositivi come asciugacapelli e piastre per capelli producono un odore particolare quando vengono usati per la prima volta. Ciò non deve destare preoccupazione. Solitamente, tale odore svanisce dopo alcuni utilizzi. Per ridurre l'odore al minimo, provare a eseguire lo styling in una stanza ben ventilata, oppure tenere una finestra aperta nelle immediate vicinanze.
Un'altra ragione per cui si potrebbe avvertire odore di bruciato è che lo styler per capelli potrebbe essere sporco. Se sono presenti particelle o residui di polvere accumulati sulla piastra o sull'asciugacapelli, questi potrebbero bruciare a causa dell'elevata temperatura del dispositivo e pertanto generare odore. Per risolvere il problema, pulire il dispositivo per lo styling correttamente prima di ogni utilizzo. Per informazioni specifiche su come eseguire la pulizia dello styler per capelli Philips, consultare il manuale dell'utente. Se tali consigli non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:BHD272/00 , HP8321/40 , BHS732/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›