Lo styler Philips emette uno strano odore

Un'altra ragione per cui si potrebbe avvertire odore di bruciato è che lo styler per capelli potrebbe essere sporco. Se sono presenti particelle o residui di polvere accumulati sulla piastra o sull'asciugacapelli, questi potrebbero bruciare a causa dell'elevata temperatura del dispositivo e pertanto generare odore.

Per risolvere il problema, pulire il dispositivo per lo styling correttamente prima di ogni utilizzo. Per informazioni specifiche su come eseguire la pulizia dello styler per capelli Philips, consultare il manuale dell'utente.

Se tali consigli non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.