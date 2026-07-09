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Lo style per capelli Philips si spegne da solo

Se l'asciugacapelli o la piastra per capelli Philips si spengono da soli durante l'uso, seguire i nostri consigli per la risoluzione dei problemi.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHD272/00 , BHD340/10 , BHD308/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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