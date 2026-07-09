Lo style per capelli Philips si spegne da solo

Se l'asciugacapelli o la piastra per capelli Philips si spengono da soli durante l'uso, seguire i nostri consigli per la risoluzione dei problemi.
A seconda del modello, lo styler per capelli potrebbe essere dotato di una funzione di spegnimento automatico. Questo significa che se lo styler resta inattivo per un minuto, si spegne automaticamente. Lo scopo è garantire la sicurezza del consumatore. Sarà sufficiente accendere nuovamente lo styler e proseguire nell'utilizzo.
Alcuni styler per capelli Philips si spengono quando si surriscaldano. In questo caso, consigliamo di interrompere l'utilizzo dello styler per qualche minuto. Dopo alcuni minuti, quando lo styler si sarà raffreddato, sarà possibile accenderlo nuovamente.
Se l'asciugacapelli Philips smette improvvisamente di funzionare durante l'uso, controllare la griglia sul retro per verificare che non sia ostruita da polvere o capelli. In questo caso, pulire l'asciugacapelli seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. Se dopo aver seguito queste indicazioni il dispositivo continua a spegnersi durante l'uso, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:BHD272/00 , BHD340/10 , BHD308/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›