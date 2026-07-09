Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?

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Attivando la funzione di ionizzazione sullo styler per capelli Philips o sulla piastra per capelli, vengono generati degli ioni negativi che neutralizzano quelli positivi nell'atmosfera. Il processo di neutralizzazione sigilla la struttura del capello e aiuta a ridurre l'effetto crespo e l'elettricità statica. Conseguentemente, si ottengono capelli lisci e setosi senza effetto crespo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHS732/00 , BHD512/00 , BHD837/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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