Assistenza Philips Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?

Attivando la funzione di ionizzazione sullo styler per capelli Philips o sulla piastra per capelli, vengono generati degli ioni negativi che neutralizzano quelli positivi nell'atmosfera. Il processo di neutralizzazione sigilla la struttura del capello e aiuta a ridurre l'effetto crespo e l'elettricità statica. Conseguentemente, si ottengono capelli lisci e setosi senza effetto crespo.