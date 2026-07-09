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Lo styler per capelli Philips non si accende

In caso di problemi relativi all'accensione dello styler per capelli Philips, leggere i seguenti consigli per la risoluzione dei problemi.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHD308/10 , HP8321/40 , BHD272/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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