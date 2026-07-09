Lo styler per capelli Philips produce vapore

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Garanzia di 2 anni
Se si vede del vapore salire dai capelli mentre si usa lo styler per capelli Philips o delle gocce di acqua che si accumulano sull'apparecchio, non c'è motivo di preoccuparsi. Il prodotto può comunque essere utilizzato in tutta sicurezza. Per scoprire il motivo per cui avviene questo fenomeno, leggere le informazioni riportate di seguito.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BHS732/00 , BHS752/00 , BHS530/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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