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Fuori produzione

SalonDry Pro ACAsciugacapelli

HP4992/00

L'asciugacapelli che i parrucchieri userebbero a casa

Desideri un'asciugatura dei capelli di tipo professionale? SalonDry Pro, con una potenza di asciugatura da 2000 W e un eccezionale motore AC professionale, è l'ideale per ricreare una messa in piega come dal parrucchiere.

Vedi tutti i vantaggi

SalonDry Pro AC

L'asciugacapelli che i parrucchieri userebbero a casa

  • 2000 W

Professionale a 2000 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2000 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2000 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Motore AC professionale per una durata superiore del 50%

Motore AC professionale per una durata superiore del 50%

Questo tipo di motore è stato sviluppato appositamente per il mercato professionale e offre numerosi vantaggi. Ha, ad esempio, una durata superiore rispetto ai motori tradizionali che aumenta la vita dell'asciugacapelli del 50%. Inoltre, offre anche un potente flusso di aria extra per un'asciugatura veloce ed efficace.

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

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