Versatile: friggi. Cuoci. Griglia. Arrostisci. E persino riscalda.

Con Airfryer XXL puoi preparare centinaia di piatti. Friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci e riscalda i tuoi pasti. Ogni boccone è delizioso come il primo grazie al flusso d'aria Philips e al design a stella marina. Cuoce il cibo in modo uniforme da tutti i lati per un pasto perfetto ogni volta.