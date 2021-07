12 programmi preimpostati per fare pane, impasti e perfino marmellate

La macchina per il pane Philips è dotata di 12 programmi preimpostati che cuociono alla perfezione qualsiasi tipo di pane, da quello integrale ricco e gustoso a quello senza glutine, da quello francese alle varietà dolci. È anche in grado di creare ottimi impasti per pasta, pizza, bagel, biscotti, dolci e persino marmellate. Qualsiasi cosa venga cucinata risulta sempre deliziosa e facile da preparare poiché i programmi preimpostati si occupano della temperatura e dei tempi di cottura per risultati ottimali. Inoltre, se vai di fretta, puoi usare uno dei programmi per cuocere il pane a una velocità doppia e persino in solo un'ora.