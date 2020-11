Gira la piastra per grigliare a modo tuo

Grill da tavolo Philips con piastra doppia. La superficie liscia è ideale per cuocere in maniera delicata alimenti quali verdure, pesce e gamberetti; la parte scanalata consente di grigliare carne come bistecche, hamburger o salsicce con le caratteristiche strisce della grigliatura. Scopri tutti i vantaggi