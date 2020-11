Assapora il gusto e divertiti in compagnia

Condividi il gusto dei piatti fritti: questa friggitrice elettrica Philips è in grado di friggere porzioni per tutta la famiglia. Pulirla è un vero gioco grazie alla vasca rimovibile e ai componenti lavabili in lavastoviglie. Il contenitore aggiuntivo per l'olio è ideale per filtrare e conservare l'olio. Scopri tutti i vantaggi