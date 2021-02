4 posizioni di cottura per grigliare nel modo che si preferisce

La griglia Health Grill consente di cuocere ciò che si preferisce, nel modo che si preferisce:1. La posizione chiusa è perfetta per cuocere carne, pesce, verdura, e panini 2. La posizione Gratin è adatta per fondere il formaggio su crostini di pane o verdure (ad esempio su pomodori o zucchine) 3. La posizione semiaperta consente di cuocere le pietanze con meno calore o di grigliare pezzi grandi (ad esempio cosce di pollo o gamberi) 4. La posizione aperta è l'ideale per grigliare direttamente in tavola o per riscaldare cibo già cotto.