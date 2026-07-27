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  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 1000
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Purificatore d'aria Serie 1000Filtro HEPA NanoProtect e carbone attivo

FY1700/30

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 1000
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.
Vedi tutti i vantaggi
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Serie 1000
Purificatore d'aria per locali di medie dimensioni

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Serie 1000i

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Purificatore d'aria per locali grandi - Ricond.

AC1715/11R1

Serie 1000i

Serie 1000i
Purificatore d’aria, fino a 78m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC1711/10

Purificatore Serie 1000i

Purificatore Serie 1000i
Purificatore d'aria,10 min, 78m², filtro HEPA

AC1715/11

Cattura efficacemente il 99,9% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 1000

  • Compatibile con Serie 1000

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 1 anno

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Serie 1000

Compatibile con Serie 1000

Filtri sostitutivi per purificatori d’aria Philips Serie 1000: AC1711, AC1715. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 1 anno

Lunga durata fino a 1 anno

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi. Sostituisci regolarmente il prefiltro per garantire prestazioni ottimali.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.