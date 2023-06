3 filtri in 1 per la massima praticità e prestazioni superiori

Il filtro cilindrico 3 in 1 combina tutti e tre gli strati necessari per garantire al dispositivo prestazioni di filtraggio come il primo giorno.(6) La combinazione di filtri ai carboni attivi, filtri HEPA e pre-filtro risulta ottimale per rimuovere agenti inquinanti, virus, allergeni e batteri per avere la certezza di respirare aria più pulita sostituendo i tre filtri in un'unica operazione.