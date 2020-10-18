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Fuori produzione
FM32FD180D/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB STAR edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
32 GB
Star Edition 2.0
Pacco da 2
Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.
Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.
Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.