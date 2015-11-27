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Fuori produzione

EasyLifeAspirapolvere senza sacco

FC8146/01

3.8

| (4) Recensioni

Risparmia fino al 20% di energia*

L'aspirapolvere Philips EasyLife è stato progettato per risultati di pulizia superiori consumando meno energia rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Puoi anche aprire facilmente il contenitore della polvere senza sporcarti le mani con la semplice pressione di un pulsante.

Vedi tutti i vantaggi

Aspirapolvere per risultati più verdi

Risparmia fino al 20% di energia*

  • 1400 W

  • Parquet

Motore da 1400 W che genera max. 300 W di forza aspirante

Motore da 1400 W che genera max. 300 W di forza aspirante

Efficace motore da 1400 Watt con forza massima di aspirazione di 300 Watt che consente di risparmiare energia senza rinunciare a risultati di pulizia ottimali.

La spia indica quando è necessario svuotare il contenitore della polvere

La spia indica quando è necessario svuotare il contenitore della polvere

La spia di indicazione si accende per indicare che il contenitore è pieno e va svuotato per garantire massime prestazioni.

Impugnatura per una semplice rimozione del contenitore della polvere

L'impugnatura del contenitore della polvere consente di estrarlo e svuotarlo con semplicità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

4

Recensioni

4
1

27/11/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto ottimo!

Ottimo rapporto qualità - prezzo. Facile da usare , facile da pulire, compatto e maneggevole.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

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15/05/2012

Italia

Italia

potenza e facilità d'uso

utilizzato in ambiente di lavoro per la pulizia dei computer in manutenzione sebbene rumoroso, la potenza e la facilità/comodità d'uso, rendono questo prodotto eccezionale per i risultati di pulizia ottenuti

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07/10/2011

Italia

Italia

un buon acquisto

preggio: ottima forza aspirante,basso consumo difetti: *il motore scalda tanto *l'odore sgradevole all'inizio dell'utilizzo che scompare dopo un po' *nelle settole della spazzola universale rimane la sporcizia- bisogna toglierla a mano *pulizia del contenitore e del filtro a cono di plastica non facile-bisogna sporcarsi le mani.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Confronto con un aspirapolvere da 2000 Watt. Misurazione interna di Philips, 2010.