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Fuori produzione
FC8146/01
Risparmia fino al 20% di energia*
L'aspirapolvere Philips EasyLife è stato progettato per risultati di pulizia superiori consumando meno energia rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Puoi anche aprire facilmente il contenitore della polvere senza sporcarti le mani con la semplice pressione di un pulsante.
1400 W
Parquet
Efficace motore da 1400 Watt con forza massima di aspirazione di 300 Watt che consente di risparmiare energia senza rinunciare a risultati di pulizia ottimali.
La spia di indicazione si accende per indicare che il contenitore è pieno e va svuotato per garantire massime prestazioni.
L'impugnatura del contenitore della polvere consente di estrarlo e svuotarlo con semplicità.
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3.8
su 5
4
Recensioni
erikuzza80
27/11/2015
Italia
Compratore verificato
prodotto ottimo!
Ottimo rapporto qualità - prezzo. Facile da usare , facile da pulire, compatto e maneggevole.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco
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Axel57
15/05/2012
Italia
potenza e facilità d'uso
utilizzato in ambiente di lavoro per la pulizia dei computer in manutenzione sebbene rumoroso, la potenza e la facilità/comodità d'uso, rendono questo prodotto eccezionale per i risultati di pulizia ottenuti
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hana
07/10/2011
Italia
un buon acquisto
preggio: ottima forza aspirante,basso consumo difetti: *il motore scalda tanto *l'odore sgradevole all'inizio dell'utilizzo che scompare dopo un po' *nelle settole della spazzola universale rimane la sporcizia- bisogna toglierla a mano *pulizia del contenitore e del filtro a cono di plastica non facile-bisogna sporcarsi le mani.
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Confronto con un aspirapolvere da 2000 Watt. Misurazione interna di Philips, 2010.