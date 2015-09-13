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Fuori produzione
Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore
Kit di sostituzione pronto all'uso con due panni in microfibra lavabili e riutilizzabili e un filtro anticalcare attivo per prolungare la durata del tuo sistema di pulizia Philips SteamPlus.
2 spazzole in microfibra lavabili
1 filtro anticalcare attivo
Sostituire ogni 6 mesi
Compatibile con FC7020...21
Sono inclusi 2 panni in microfibra lavabili e resistenti. Il morbido materiale in microfibra si flette delicatamente per sollevare e assorbire la polvere e la sporcizia. Rimozione della sporcizia in maniera delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da rimuovere e rimettere. Si consiglia la sostituzione dei panni ogni 6 mesi, per ottenere il massimo dell'igiene con il tuo sistema di pulizia SteamPlus.
SteamPlus è stato sviluppato appositamente per la pulizia con acqua del rubinetto. Il suo filtro anticalcare attivo elimina automaticamente il calcare dall'acqua. Si consiglia di sostituire il filtro anticalcare attivo almeno ogni 6 mesi per evitare la formazione di calcare ed avere prestazioni sempre ottimali. Il filtro situato sotto il serbatoio dell'acqua può essere facilmente sostituito per prolungare la durata del tuo sistema di pulizia SteamPlus.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Zaffy96
13/09/2015
Italia
Compratore verificato
Praticissimo kit di ricambio
Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore
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