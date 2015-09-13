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  • Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore
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Fuori produzione

Steam PlusSistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

FC8056/01

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore

Kit di sostituzione pronto all'uso con due panni in microfibra lavabili e riutilizzabili e un filtro anticalcare attivo per prolungare la durata del tuo sistema di pulizia Philips SteamPlus.

Vedi tutti i vantaggi

Compatibile con il sistema di pulizia a vapore SteamPlus FC7020

Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore

  • 2 spazzole in microfibra lavabili

  • 1 filtro anticalcare attivo

  • Sostituire ogni 6 mesi

  • Compatibile con FC7020...21

Facili da sostituire e da fissare

Facili da sostituire e da fissare

Sono inclusi 2 panni in microfibra lavabili e resistenti. Il morbido materiale in microfibra si flette delicatamente per sollevare e assorbire la polvere e la sporcizia. Rimozione della sporcizia in maniera delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da rimuovere e rimettere. Si consiglia la sostituzione dei panni ogni 6 mesi, per ottenere il massimo dell'igiene con il tuo sistema di pulizia SteamPlus.

Prolunga la vita del sistema di pulizia SteamPlus

Prolunga la vita del sistema di pulizia SteamPlus

SteamPlus è stato sviluppato appositamente per la pulizia con acqua del rubinetto. Il suo filtro anticalcare attivo elimina automaticamente il calcare dall'acqua. Si consiglia di sostituire il filtro anticalcare attivo almeno ogni 6 mesi per evitare la formazione di calcare ed avere prestazioni sempre ottimali. Il filtro situato sotto il serbatoio dell'acqua può essere facilmente sostituito per prolungare la durata del tuo sistema di pulizia SteamPlus.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
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1

13/09/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Praticissimo kit di ricambio

Ottimo kit di ricambio,facile da sostituire il filtro anticalcare.Sostituito il filtro la mia Steam Plus è tornata come nuova.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Steam Plus FC8056/01 Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

Sì, consiglio questo prodotto

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