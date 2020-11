Facili da sostituire e da fissare

Sono inclusi 2 panni in microfibra lavabili e resistenti. Il morbido materiale in microfibra si flette delicatamente per sollevare e assorbire la polvere e la sporcizia. Rimozione della sporcizia in maniera delicata ed efficace. I panni in microfibra sono lavabili in lavatrice e facili da rimuovere e rimettere. Si consiglia la sostituzione dei panni ogni 6 mesi, per ottenere il massimo dell'igiene con il tuo sistema di pulizia SteamPlus.