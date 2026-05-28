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Steam Plus Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

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Steam PlusSistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

FC8056/01

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Kit di sostituzione pronto all'uso con due panni in microfibra lavabili e riutilizzabili e un filtro anticalcare attivo per prolungare la durata del tuo sistema di pulizia Philips SteamPlus.

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  • 28 May 2026

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