Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC7020/01
2 in 1: per spazzare e pulire a vapore
Tempo di riscaldamento di 30 secondi
2 panni in microfibra
Tutti i pavimenti duri
Scopri il massimo dell'igiene con Philips Steam Plus, il sistema che uccide fino al 99,99% di germi e batteri. Igienizza tutti i tipi di pavimenti duri senza prodotti chimici, ma solo con l'uso dell'acqua.
1300 W per un tempo di riscaldamento veloce. Steam Plus è pronto per l'uso in meno di 30 secondi. La spia LED passa da bianca a blu quando Steam Plus è pronto a emettere vapore.
Ottieni il massimo dell'igiene in una volta sola. L'azione combinata di Steam Plus consente di risparmiare tempo e fatica. La spazzola rimuove sporcizia, polvere e tutte le briciole, mentre il vapore disinfetta. Puoi usare ogni opzione separatamente o in combinazione per pulire il pavimento in una sola passata.
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