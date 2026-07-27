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  • Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore
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Fuori produzione

Steam PlusSistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

FC7020/01

Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore
Mantieni la tua casa sempre pulita con il nuovo Philips Steam Plus FC7020. Grazie al vapore, che uccide germi e batteri, potrai ottenere il massimo dell'igiene. Questo sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore ti consente di risparmiare tempo e fatica.
Vedi tutti i vantaggi

Spazza e pulisce con il vapore in una volta sola

Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore

  • 2 in 1: per spazzare e pulire a vapore

  • Tempo di riscaldamento di 30 secondi

  • 2 panni in microfibra

  • Tutti i pavimenti duri

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

Il vapore uccide fino al 99,9% di germi e batteri

Scopri il massimo dell'igiene con Philips Steam Plus, il sistema che uccide fino al 99,99% di germi e batteri. Igienizza tutti i tipi di pavimenti duri senza prodotti chimici, ma solo con l'uso dell'acqua.

1300 W per un vapore potente

1300 W per un vapore potente

1300 W per un tempo di riscaldamento veloce. Steam Plus è pronto per l'uso in meno di 30 secondi. La spia LED passa da bianca a blu quando Steam Plus è pronto a emettere vapore.

Spazza e pulisce con il vapore in una volta sola

Spazza e pulisce con il vapore in una volta sola

Ottieni il massimo dell'igiene in una volta sola. L'azione combinata di Steam Plus consente di risparmiare tempo e fatica. La spazzola rimuove sporcizia, polvere e tutte le briciole, mentre il vapore disinfetta. Puoi usare ogni opzione separatamente o in combinazione per pulire il pavimento in una sola passata.

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