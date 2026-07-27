Mantieni i pavimenti scintillanti e puliti con il vapore

Mantieni la tua casa sempre pulita con il nuovo Philips Steam Plus FC7020. Grazie al vapore, che uccide germi e batteri, potrai ottenere il massimo dell'igiene. Questo sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore ti consente di risparmiare tempo e fatica.