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Steam Plus Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

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Steam PlusSistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore

FC7020/01

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Manuali e documentazione

EU Declaration of conformity Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner FC7020/01 - English (US)

  • PDF file, 934 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner

  • PDF file, 483.8 kB
  • 13 March 2026

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