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Steam Plus Sistema di pulizia per spazzare e pulire a vapore
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FC7020/01
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EU Declaration of conformity Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner FC7020/01 - English (US)
Important Information Manual Philips Steam Plus Sweep and Steam Cleaner
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Problemi relativi al vapore (1)
Quando pulire/sostituire il panno dell'aspirapolvere Philips
È possibile aggiungere detersivi al serbatoio della scopa a vapore Philips?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Si può utilizzare l'acqua del rubinetto per la scopa a vapore Philips?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Impugnatura (plastica)
Panno per la pulizia in microfibra
La spazzola a rullo dello SteamPlus non ruota. Come deve procedere?
La scopa a vapore Philips SteamPlus non emette vapore
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