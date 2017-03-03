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Fuori produzione

AquaTrioSistema di aspirazione e pulizia con acqua

FC7070/01

4.2

| (42) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

Il nuovo AquaTrio FC7070/01 di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.

Vedi tutti i vantaggi

50% di fatica e di tempo risparmiato*.

Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto

  • 3 in 1

  • Tecnologia a tripla accelerazione

  • Aqua Cyclone

  • Tutti i pavimenti duri

Esclusiva tecnologia a tripla accelerazione per risultati eccezionali

Esclusiva tecnologia a tripla accelerazione per risultati eccezionali

La tecnologia a tripla accelerazione offre diverse azioni di pulizia simultanee: – Aspirazione ciclonica: aspira in modo efficace polvere e sporco – Pulizia su superfici bagnate: la prima spazzola a rotazione rapida rimuove lo sporco in modo efficace – Asciugatura: la seconda spazzola rotante assorbe l'acqua rimanente, riducendo i tempi di asciugatura fino al 50%*

I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%*

I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%*

Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure. Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo perché vengono bagnate sempre con l'acqua, mentre la forza centrifuga consente di raccogliere lo sporco e l'acqua dai pavimenti e di trasferirli dalle fibre al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole AquaTrio ogni 6 mesi.

Antiallergico, testata da ECARF

Antiallergico, testata da ECARF

AquaTrio con filtraggio dell'acqua è certificato come antiallergenico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. La tecnologia Aqua Cyclone incapsula polvere e sporco, gli allergeni vengono catturati nell'acqua e non possono essere trasportati di nuovo nell'aria. AquaTrio rimuove il 99,95% di allergeni dal pelo del gatto e del cane, dagli acari o dal polline per un ambiente domestico antiallergico.

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4.2

su 5

42

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

03/03/2017

Italia

Italia

Ottima ma gliorabile.

Uso ormai da mesi questa Triopro, pulisce a fondo è indispensabile per chi ha animali, come pulisce questa non pulisce nessuno.. Unica cosa da migliorare è ridurre i cm laterali e frontali per lavare fino in fondo i bordi... poi deve essere più leggera..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Aspirapolvere e lavapavimenti AquaTrio FC7070/01

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Aspirapolvere e lavapavimenti AquaTrio FC7070/01

14/02/2015

Italia

Italia

OTTIMO AIUTO PER NON PERDERE TROPPO TEMPO E AVERE LA CASA PERFETTAMENTE PULITA

Da quando ho acquistato Aquatrio, in una sola passata tengo pulito il pavimento, è comodo e veloce, aspira e lava benissimo, usi pochissima acqua e detersivo e lava sempre con l'acqua pulita, avendo doppio serbatoio (acqua pulita e acqua sporca); peccato solo che non arrivi alla fine del battiscopa, ma si fermi a 3 cm. comunque sono molto soddisfatta, i tempi delle pulizie si sono ridotti notevolmente! consigliato soprattutto per chi ha animali in casa!

Sì, consiglio questo prodotto

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24/01/2015

Italia

Italia

davvero efficiente e semplice da usare

Semplice da usare, Facilissimo Pulire le spazzole grazie al Vassoio,Ottimo davvero non ci si bagna neppure la mani.

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. adatto per la pulizia su bagnato

  2. Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da 2200 W e alla normale pulizia