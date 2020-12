I pavimenti si asciugano più rapidamente del 50%*

Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure. Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo perché vengono bagnate sempre con l'acqua, mentre la forza centrifuga consente di raccogliere lo sporco e l'acqua dai pavimenti e di trasferirli dalle fibre al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole AquaTrio ogni 6 mesi.