Aqua Trio è un prodotto fantastico. E' arrivato nella mia casa da pochi giorni ed è già diventato uno strumento indispensabile: non tornerei più indietro all'epoca di aspirapolvere, spazzettone e strofinaccio. Mi permette di avere pavimenti impeccabili senza troppa fatica e risparmiando una montagna di tempo. Mi piace molto l'idea che utilizzi sempre acqua pulita e di certo questo è uno dei suoi valori aggiunti. Il fatto che il serbatoio si riempia con poca acqua e detersivo lo rende ecofriendly, dettaglio che me lo fa apprezzare ancora di più. E' pratico, maneggevole, semplice da utilizzare e in men che non si dica la casa risplende. Lo consiglio vivamente a chi ha poco tempo e non ha voglia di passare ore a pulire i pavimenti!