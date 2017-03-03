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Fuori produzione
Aspirazione, pulizia e asciugatura in un unico prodotto
Il nuovo AquaTrio FC7070/01 di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.
3 in 1
Tecnologia a tripla accelerazione
Aqua Cyclone
Tutti i pavimenti duri
La tecnologia a tripla accelerazione offre diverse azioni di pulizia simultanee: – Aspirazione ciclonica: aspira in modo efficace polvere e sporco – Pulizia su superfici bagnate: la prima spazzola a rotazione rapida rimuove lo sporco in modo efficace – Asciugatura: la seconda spazzola rotante assorbe l'acqua rimanente, riducendo i tempi di asciugatura fino al 50%*
Le potenti, ma delicate, spazzole in microfibra ruotano a 6700 giri/min. per rimuovere in modo efficace tutto lo sporco adattandosi alle forme del pavimento e pulendo persino nelle fessure. Le spazzole si puliscono da sole durante l'utilizzo perché vengono bagnate sempre con l'acqua, mentre la forza centrifuga consente di raccogliere lo sporco e l'acqua dai pavimenti e di trasferirli dalle fibre al serbatoio dell'acqua sporca. Per prestazioni di pulizia ottimali, sostituisci le spazzole AquaTrio ogni 6 mesi.
AquaTrio con filtraggio dell'acqua è certificato come antiallergenico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. La tecnologia Aqua Cyclone incapsula polvere e sporco, gli allergeni vengono catturati nell'acqua e non possono essere trasportati di nuovo nell'aria. AquaTrio rimuove il 99,95% di allergeni dal pelo del gatto e del cane, dagli acari o dal polline per un ambiente domestico antiallergico.
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4.2
su 5
42
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
marco742000
03/03/2017
Italia
Ottima ma gliorabile.
Uso ormai da mesi questa Triopro, pulisce a fondo è indispensabile per chi ha animali, come pulisce questa non pulisce nessuno.. Unica cosa da migliorare è ridurre i cm laterali e frontali per lavare fino in fondo i bordi... poi deve essere più leggera..
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Questa revisione è stata effettuata per Aspirapolvere e lavapavimenti AquaTrio FC7070/01
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ALEXDECA
14/02/2015
Italia
OTTIMO AIUTO PER NON PERDERE TROPPO TEMPO E AVERE LA CASA PERFETTAMENTE PULITA
Da quando ho acquistato Aquatrio, in una sola passata tengo pulito il pavimento, è comodo e veloce, aspira e lava benissimo, usi pochissima acqua e detersivo e lava sempre con l'acqua pulita, avendo doppio serbatoio (acqua pulita e acqua sporca); peccato solo che non arrivi alla fine del battiscopa, ma si fermi a 3 cm. comunque sono molto soddisfatta, i tempi delle pulizie si sono ridotti notevolmente! consigliato soprattutto per chi ha animali in casa!
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giuseppegravina
24/01/2015
Italia
davvero efficiente e semplice da usare
Semplice da usare, Facilissimo Pulire le spazzole grazie al Vassoio,Ottimo davvero non ci si bagna neppure la mani.
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Sì, consiglio questo prodotto
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adatto per la pulizia su bagnato
Rispetto all'aspirazione con un aspirapolvere da 2200 W e alla normale pulizia