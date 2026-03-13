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AquaTrio Sistema di aspirazione e pulizia con acqua

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Manuali e documentazione

User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

  • PDF file, 14.3 MB
  • 13 March 2026

Il nuovo AquaTrio FC7070/01 di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.

  • PDF file
  • 1 June 2026

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