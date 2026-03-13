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Fuori produzione
Supporto
FC7070/01
Fuori produzione
User Manual Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
Il nuovo AquaTrio FC7070/01 di Philips aspira, pulisce e asciuga contemporaneamente i pavimenti duri consentendoti di risparmiare fino al 50% di tempo e sforzi. Le spazzole in microfibra a rotazione rapida rimuovono con cura lo sporco, le macchie e i liquidi in una sola passata per risultati perfetti.
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Quando è necessario sostituire le spazzole e i filtri dell'aspirapolvere AquaTrio?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quale acqua occorre usare per l'aspirapolvere Philips AquaTrio?
Come risciacquare Philips AquaTrio Pro dopo l'uso
Come pulire l'aspirapolvere Philips AquaTrio Pro dopo l'uso
L'aspirapolvere Philips AquaTrio non esegue il risciacquo sull'apposito vassoio
L'aspirapolvere Philips AquaTrio smette di funzionare dopo dieci secondi
L'aspirapolvere Philips AquaTrio ha una potenza di aspirazione ridotta
L'aspirapolvere Philips AquaTrio lascia tracce d'acqua sul pavimento
L'aspirapolvere Philips AquaTrio produce un suono forte o insolito
Non esce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio