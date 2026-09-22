L'aspirapolvere Philips AquaTrio ha una potenza di aspirazione ridotta

Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 è inferiore a quella prevista, ciò potrebbe essere dovuto a diverse ragioni:



Configurazione solo aspirapolvere

Il filtro è sporco

Se il filtro di Philips AquaTrio serie 9000 è sporco, ciò potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo. Assicurarsi di pulire il filtro almeno una volta al mese se si utilizza regolarmente l'apparecchio.



Quando il filtro deve essere pulito, l'icona di pulizia del filtro viene visualizzata sul display (vedere l'immagine a).

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Per prestazioni ottimali, seguire i passaggi riportati di seguito per pulire il filtro:

1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere (vedere l'immagine b1).

2. Premere il pulsante di sgancio per aprire l'alloggiamento del filtro ed estrarre il filtro in schiuma (vedere l'immagine b2).

3. Scuotere il filtro in schiuma sopra il cestino per rimuovere lo strato di sporco. Quindi sciacquare il filtro in schiuma sotto l'acqua corrente e schiacciarlo per rimuovere l'acqua (vedere l'immagine b3)

Nota: assicurarsi che l'alloggiamento del filtro non si bagni durante la pulizia.

4. Scuotere l'alloggiamento del filtro e il coperchio su un cestino per rimuovere la polvere e pulire l'alloggiamento con un panno umido (vedere l'immagine b4)

Nota: non pulire il materiale bianco dell'alloggiamento del filtro con un aspirapolvere, una spazzola, acqua o altri detergenti. Il materiale verrebbe danneggiato.

5. Lasciare asciugare il filtro in schiuma e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo nel portafiltro. Chiudere l'alloggiamento del filtro e riposizionarlo con il filtro in schiuma nel contenitore polvere, quindi ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere (vedere l'immagine b5)

Nota: assicurarsi che il materiale bianco sul coperchio dell'alloggiamento del filtro sia rivolto verso l'alto e non ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere senza l'alloggiamento del filtro con il filtro in schiuma.



Il contenitore polvere è pieno

Se il contenitore polvere è pieno, le prestazioni dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 potrebbero diminuire. Svuotare regolarmente il contenitore polvere e assicurarsi che lo sporco non superi mai l'indicatore "Max". In questo modo si evita di accelerare l'ostruzione del filtro (vedere l'immagine c1).



Per prestazioni ottimali, attenersi alla seguente procedura:

1. Premere il pulsante per sganciare il portatile 3 in 1 del contenitore polvere (vedere l'immagine c2).

2. Estrarre l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere (vedere l'immagine c3).

3. Svuotare il contenitore polvere in un cestino (vedere l'immagine c4).

4. Riposizionare l'alloggiamento del filtro sul contenitore polvere (vedere l'immagine c5).

5. Ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere. Assicurarsi di collegare prima la parte posteriore, quindi la parte anteriore in modo che si blocchi in posizione con un clic (vedere l'immagine c6).



Il contenitore polvere è sporco

Se il contenitore polvere è sporco, le prestazioni dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 potrebbero diminuire. Per prestazioni ottimali, pulire il contenitore polvere e il ciclone ogni volta che lo si svuota. Fare riferimento ai passaggi riportati di seguito o guardare il video:

1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro, incluso il filtro in schiuma (vedere l'immagine d1).

2. Svuotare il contenitore polvere in un cestino (vedere l'immagine d2).

3. Sciacquare la parte interna del contenitore polvere e il ciclone sotto l'acqua corrente (vedere l'immagine d3).

Nota: non lavare il contenitore polvere in lavastoviglie e assicurarsi che i connettori elettronici siano completamente asciutti prima di utilizzare nuovamente il dispositivo

4. Lasciare asciugare completamente il contenitore polvere e il ciclone (vedere l'immagine d4).

5. Reinserire l'alloggiamento del filtro con il filtro in schiuma quando il contenitore polvere è completamente asciutto (vedere l'immagine d5).

6. Ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere (vedere l'immagine d6).

Nota: non ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere senza il portafiltro con il filtro di spugna.



L'alloggiamento del filtro non è collegato correttamente al contenitore polvere

Può causare una perdita di potenza di aspirazione se parti del contenitore polvere non sono collegate correttamente al portatile 3 in 1. Assicurarsi di aver inserito correttamente l'alloggiamento del filtro nel contenitore polvere.



Il contenitore polvere non è collegato correttamente all'apparecchio

può causare una perdita di potenza di aspirazione se il contenitore polvere non è collegato correttamente al portatile 3 in 1. Assicurarsi di collegare il contenitore polvere all'apparecchio.



Parti della configurazione solo aspirapolvere sono ostruite o bloccate

Il tubo flessibile, il tubo, la bocchetta oppure il ciclone dell'aspirapolvere Philips serie 9000 potrebbe ostruirsi o bloccarsi. La potenza di aspirazione può essere compromessa da questo problema. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di aspirare lo sporco come previsto, poiché l'aria non passa con la stessa facilità.



Per prestazioni ottimali, controllare le seguenti parti:

- Ciclone: il ciclone si trova nel contenitore polvere. Rimuovere eventuali residui di sporcizia o capelli incastrati intorno al ciclone.

- Bocchetta: la spazzola a rullo può essere ostruita da capelli o sporcizia: spegnere l'apparecchio e rimuovere i capelli o i fili impigliati dalla spazzola facendo scorrere la mano sulla spazzola a rullo.

Suggerimento: è anche possibile passare la lama di un paio di forbici attraverso la scanalatura della spazzola a rullo per tagliare capelli e fili rimasti impigliati intorno alla spazzola.

- Il canale di aspirazione dietro la spazzola a rullo nella bocchetta è ostruito: rimuovere la spazzola a rullo, verificare l'eventuale presenza di ostacoli nel canale di aspirazione e rimuoverli.





Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.