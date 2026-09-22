L'aspirapolvere Philips AquaTrio ha una potenza di aspirazione ridotta

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Garanzia di 2 anni
A seconda del modello di Philips AquaTrio, di seguito sono riportate le operazioni di manutenzione necessarie per garantire prestazioni durature e una potenza di aspirazione adeguata:
Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere cordless Philips AquaTrio Wet & Dry serie 7000 non è quella prevista, ciò potrebbe essere dovuto a diverse ragioni.
Parti della configurazione aspirazione e pulizia sono ostruite o bloccate.
Talvolta le ostruzioni sono evidenziate dalla presenza sul pavimento di una maggiore quantità di acqua rispetto al solito o quando le particelle di sporcizia più grandi non vengono più aspirate e cadono a terra.
1. Il corpo principale è sporco od ostruito.
Controllare se una di queste parti è ostruita spegnendo innanzitutto l'apparecchio e rimuovendo il serbatoio dell'acqua sporca. Quindi rimuovere l'ostruzione spostando la spazzolina per la pulizia verso l'alto e verso il basso nel canale di aspirazione del corpo principale (vedere l'immagine A).
2. La bocchetta AquaSpin è ostruita.
Rimuovere le spazzole dalla bocchetta e spostare la spazzolina per la pulizia verso l'alto e verso il basso nel canale di aspirazione della bocchetta AquaSpin (vedere l'immagine B).
3. Le spazzole in microfibra della bocchetta AquaSpin sono ostruite da capelli o sporcizia.
Spegnere l'apparecchio e rimuovere le spazzole in microfibra ruotandole in senso antiorario. Per sbloccare le spazzole in microfibra, utilizzare l'impugnatura della spazzolina per la pulizia. Rimuovere capelli aggrovigliati o sporcizia con le dita o passando la lama di un paio di forbici nella scanalatura della spazzola a rullo per tagliare capelli e fili rimasti impigliati (vedere l'immagine C).
4. Le strisce umidificanti della bocchetta AquaSpin sono ostruite.
Seguire i passaggi per rimuovere l'ostruzione dalle strisce umidificanti della bocchetta AquaSpin (vedere immagine D):
Se la potenza di aspirazione dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 è inferiore a quella prevista, ciò potrebbe essere dovuto a diverse ragioni:
Configurazione solo aspirapolvere
Il filtro è sporco
Se il filtro di Philips AquaTrio serie 9000 è sporco, ciò potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo. Assicurarsi di pulire il filtro almeno una volta al mese se si utilizza regolarmente l'apparecchio.
Quando il filtro deve essere pulito, l'icona di pulizia del filtro viene visualizzata sul display (vedere l'immagine a).
Per prestazioni ottimali, seguire i passaggi riportati di seguito per pulire il filtro:
1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere (vedere l'immagine b1).
2. Premere il pulsante di sgancio per aprire l'alloggiamento del filtro ed estrarre il filtro in schiuma (vedere l'immagine b2).
3. Scuotere il filtro in schiuma sopra il cestino per rimuovere lo strato di sporco. Quindi sciacquare il filtro in schiuma sotto l'acqua corrente e schiacciarlo per rimuovere l'acqua (vedere l'immagine b3)
Nota: assicurarsi che l'alloggiamento del filtro non si bagni durante la pulizia.
4. Scuotere l'alloggiamento del filtro e il coperchio su un cestino per rimuovere la polvere e pulire l'alloggiamento con un panno umido (vedere l'immagine b4)
Nota: non pulire il materiale bianco dell'alloggiamento del filtro con un aspirapolvere, una spazzola, acqua o altri detergenti. Il materiale verrebbe danneggiato.
5. Lasciare asciugare il filtro in schiuma e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di reinserirlo nel portafiltro. Chiudere l'alloggiamento del filtro e riposizionarlo con il filtro in schiuma nel contenitore polvere, quindi ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere (vedere l'immagine b5)
Nota: assicurarsi che il materiale bianco sul coperchio dell'alloggiamento del filtro sia rivolto verso l'alto e non ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere senza l'alloggiamento del filtro con il filtro in schiuma.
Il contenitore polvere è pieno
Se il contenitore polvere è pieno, le prestazioni dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 potrebbero diminuire. Svuotare regolarmente il contenitore polvere e assicurarsi che lo sporco non superi mai l'indicatore "Max". In questo modo si evita di accelerare l'ostruzione del filtro (vedere l'immagine c1).
Per prestazioni ottimali, attenersi alla seguente procedura:
1. Premere il pulsante per sganciare il portatile 3 in 1 del contenitore polvere (vedere l'immagine c2).
2. Estrarre l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere (vedere l'immagine c3).
3. Svuotare il contenitore polvere in un cestino (vedere l'immagine c4).
4. Riposizionare l'alloggiamento del filtro sul contenitore polvere (vedere l'immagine c5).
5. Ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere. Assicurarsi di collegare prima la parte posteriore, quindi la parte anteriore in modo che si blocchi in posizione con un clic (vedere l'immagine c6).
Il contenitore polvere è sporco
Se il contenitore polvere è sporco, le prestazioni dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 potrebbero diminuire. Per prestazioni ottimali, pulire il contenitore polvere e il ciclone ogni volta che lo si svuota. Fare riferimento ai passaggi riportati di seguito o guardare il video:
1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro, incluso il filtro in schiuma (vedere l'immagine d1).
2. Svuotare il contenitore polvere in un cestino (vedere l'immagine d2).
3. Sciacquare la parte interna del contenitore polvere e il ciclone sotto l'acqua corrente (vedere l'immagine d3).
Nota: non lavare il contenitore polvere in lavastoviglie e assicurarsi che i connettori elettronici siano completamente asciutti prima di utilizzare nuovamente il dispositivo
4. Lasciare asciugare completamente il contenitore polvere e il ciclone (vedere l'immagine d4).
5. Reinserire l'alloggiamento del filtro con il filtro in schiuma quando il contenitore polvere è completamente asciutto (vedere l'immagine d5).
6. Ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere (vedere l'immagine d6).
Nota: non ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere senza il portafiltro con il filtro di spugna.
L'alloggiamento del filtro non è collegato correttamente al contenitore polvere
Può causare una perdita di potenza di aspirazione se parti del contenitore polvere non sono collegate correttamente al portatile 3 in 1. Assicurarsi di aver inserito correttamente l'alloggiamento del filtro nel contenitore polvere.
Il contenitore polvere non è collegato correttamente all'apparecchio
può causare una perdita di potenza di aspirazione se il contenitore polvere non è collegato correttamente al portatile 3 in 1. Assicurarsi di collegare il contenitore polvere all'apparecchio.
Parti della configurazione solo aspirapolvere sono ostruite o bloccate
Il tubo flessibile, il tubo, la bocchetta oppure il ciclone dell'aspirapolvere Philips serie 9000 potrebbe ostruirsi o bloccarsi. La potenza di aspirazione può essere compromessa da questo problema. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di aspirare lo sporco come previsto, poiché l'aria non passa con la stessa facilità.
Per prestazioni ottimali, controllare le seguenti parti:
- Ciclone: il ciclone si trova nel contenitore polvere. Rimuovere eventuali residui di sporcizia o capelli incastrati intorno al ciclone.
- Bocchetta: la spazzola a rullo può essere ostruita da capelli o sporcizia: spegnere l'apparecchio e rimuovere i capelli o i fili impigliati dalla spazzola facendo scorrere la mano sulla spazzola a rullo.
Suggerimento: è anche possibile passare la lama di un paio di forbici attraverso la scanalatura della spazzola a rullo per tagliare capelli e fili rimasti impigliati intorno alla spazzola.
- Il canale di aspirazione dietro la spazzola a rullo nella bocchetta è ostruito: rimuovere la spazzola a rullo, verificare l'eventuale presenza di ostacoli nel canale di aspirazione e rimuoverli.
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Parti della configurazione aspirazione e pulizia sono ostruite o bloccate
Il tubo flessibile o il canale dell'acqua di AquaTrio serie 9000, in configurazione aspirazione e pulizia, potrebbe ostruirsi durante l'uso. Le spazzole in microfibra della bocchetta AquaSpin potrebbero essere bloccate anche da capelli aggrovigliati. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di pulire il pavimento come previsto.
Per prestazioni ottimali, controllare le seguenti parti:
1. Il canale dell'acqua del modulo umido e/o della bocchetta AquaSpin è ostruito o bloccato. Rimuovere la bocchetta AquaSpin per verificare se una di queste parti è bloccata. Rimuovere e pulire le parti per liberare l'ostruzione della spazzolina per la pulizia facendo scorrere la spazzolina da entrambe le aperture attraverso il canale di aspirazione (vedere l'immagine e).
2. Bocchetta AquaSpin: le spazzole in microfibra sono ostruite da capelli o sporcizia. Spegnere l'apparecchio e rimuovere le spazzole in microfibra ruotandole in senso antiorario. Per sbloccare le spazzole in microfibra, utilizzare l'impugnatura della spazzolina per la pulizia. Rimuovere capelli aggrovigliati o sporcizia con le dita o passando la lama di un paio di forbici nella scanalatura della spazzola a rullo per tagliare capelli e fili rimasti impigliati.
3. Serbatoio dell'acqua sporca: la rete nel serbatoio dell'acqua sporca non era sufficientemente asciutta prima di essere riutilizzata. Pulire e asciugare il serbatoio dell'acqua sporca prima di utilizzarlo nuovamente.
Può anche accadere che il serbatoio dell'acqua sporca non sia posizionato correttamente. Posizionare nell'apparecchio il serbatoio dell'acqua sporca nella posizione corretta segnalata da un "clic".
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Il peggioramento delle prestazioni del Philips AquaTrio Pro può dipendere da diverse cause. Ecco alcune indicazioni per risolvere facilmente il problema da soli.
L'apparecchio non è stato sciacquato
Si consiglia di sciacquare il Philips AquaTrio Pro dopo ogni uso per evitare l'accumulo di sporcizia e batteri all'interno. Se l'apparecchio non viene risciacquato dopo ogni uso, potrebbe emanare un odore sgradevole (vedere l'immagine a).
La parte interna della bocchetta per la pulizia è troppo sporca
È possibile pulire la parte interna della bocchetta per la pulizia e il relativo coperchio con un panno umido (vedere l'immagine b).
Le spazzole per la pulizia sono troppo sporche
Le spazzole per la pulizia vengono pulite quando si sciacqua AquaTrio Pro dopo l'uso. Se le spazzole sono ancora sporche dopo il risciacquo, è possibile rimuoverle dalla bocchetta e pulirle con acqua corrente calda o fredda. Seguire i passaggi indicati di seguito per pulire le spazzole:
1. Estrarre le spazzole per la pulizia dalla bocchetta per la pulizia afferrandone le impugnature verdi.
2. Pulire le spazzole per la pulizia risciacquandole con acqua corrente. Se lo si desidera, è possibile utilizzare un detergente liquido per la casa o del detersivo per piatti.
3. Posizionare le spazzole per la pulizia sul coperchio pulito e lasciarle asciugare.
4. Rimontare le spazzole. Assicurarsi che le spazzole per la pulizia siano asciutte quando vengono posizionate nell'apparecchio. Se non sono asciutte, il sistema di protezione attivo potrebbe attivarsi all'accensione dell'apparecchio perché le spazzole incontrano una forte resistenza dovuta all'eccessiva umidità.
Nota: le spazzole per la pulizia non sono lavabili in lavatrice.
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Se le prestazioni dell'aspirapolvere Philips AquaTrio peggiorano, continuare a leggere per scoprire le soluzioni.
Il sistema di protezione attiva è attivato
Questo si verifica quando:
• L'apparecchio aspira un oggetto e non sporcizia o liquidi
• Le spazzole per la pulizia sono troppo bagnate
• Le spazzole hanno incontrato una resistenza eccessiva (durante il passaggio sulla moquette)
Soluzione nel caso in cui si innescasse il sistema di protezione attiva:
1. Rilasciare il pulsante di accensione per spegnere l'apparecchio. Posizionare l'apparecchio in verticale in posizione di riposo fino a che non scatta in posizione ed estrarre la spina dalla presa a muro. Se l'oggetto raccolto è il cavo di un altro apparecchio, disinserire anche questo dalla presa.
2. Aprire il coperchio della bocchetta per la pulizia, rimuovere il coperchio delle spazzole per la pulizia ed estrarre l'oggetto. Se non si riesce a trovare l'oggetto, rimuovere le spazzole per la pulizia.
3. Se il sistema di protezione attivo è stato attivato perché le spazzole per la pulizia sono troppo bagnate, rimuoverle e strizzarle sul lavandino. Riposizionare le spazzole per la pulizia asciutte all'interno dell'apparecchio.
4. Riposizionare il rivestimento delle spazzole per la pulizia e chiudere il coperchio della bocchetta per la pulizia Premere il coperchio della bocchetta per la pulizia fino a che non si blocca in posizione. Nota: assicurarsi di chiudere correttamente il coperchio della bocchetta per la pulizia, altrimenti l'apparecchio non verrà reimpostato.
Il coperchio della bocchetta per la pulizia non è chiuso correttamente
Assicurarsi che le spazzole per la pulizia e il coperchio delle spazzole per la pulizia di Philips AquaTrio siano montati correttamente. Chiudere correttamente il coperchio della bocchetta per la pulizia. Assicurarsi di premere il coperchio fino a che non scatta in posizione.
La parte interna della bocchetta per la pulizia è troppo sporca
Pulire le spazzole per la pulizia risciacquandole sotto l'acqua corrente. Se lo si desidera, è possibile utilizzare un detergente liquido per la casa o un po' di detersivo liquido per piatti per pulire le spazzole per la pulizia. Pulire la parte interna della bocchetta per la pulizia e il relativo coperchio con un panno umido.
Le spazzole per la pulizia non sono presenti
Posizionare le spazzole per la pulizia nella bocchetta per la pulizia dell'aspirapolvere.
Se le soluzioni sopra indicate non risolvono il problema, contattare Philips per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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