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L'aspirapolvere Philips AquaTrio ha una potenza di aspirazione ridotta

A seconda del modello di Philips AquaTrio, di seguito sono riportate le operazioni di manutenzione necessarie per garantire prestazioni durature e una potenza di aspirazione adeguata:

Modelli AquaTrio

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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