I serbatoi dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio possono essere lavati in lavastoviglie?
I serbatoi dell'acqua (e il contenitore polvere solo per AquaTrio serie 9000) dell'aspirapolvere Philips AquaTrio non sono lavabili in lavastoviglie. Nel nostro articolo riportato di seguito sono contenute le istruzioni per la pulizia di queste parti.
È possibile pulire entrambi i serbatoi dell'acqua sotto il rubinetto, incluso il filtro a umido che si trova nel serbatoio dell'acqua sporca.
Lasciar asciugare completamente il tappo del serbatoio dell'acqua sporca e il relativo dispositivo di flusso dell'acqua prima di reinserirli. Se entrambi gli elementi sono completamente asciutti, è possibile riposizionare il tappo sul serbatoio dell'acqua sporca e poi riagganciare tutto nell'apparecchio.
Utilizzare la funzione Autoclean dopo ogni sessione di pulizia.
Il video di seguito fornisce istruzioni dettagliate per pulire il serbatoio dell'acqua.
Il contenitore polvere dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 non è lavabile in lavastoviglie.
Per prestazioni ottimali, pulire il contenitore polvere ogni volta che lo si svuota e seguire i passaggi riportati di seguito: 1. Rimuovere l'alloggiamento del filtro, incluso il separatore schiuma (vedere l'immagine 1). 2. Svuotare il contenitore polvere in un cestino (vedere l'immagine 2). 3. Sciacquare la parte interna del contenitore polvere e il ciclone sotto l'acqua corrente (vedere l'immagine 3). Nota: non lavare il contenitore polvere in lavastoviglie. 4. Lasciare asciugare completamente il contenitore polvere e il ciclone (vedere l'immagine 4). 5. Reinserire l'alloggiamento del filtro con il separatore schiuma quando il contenitore polvere è asciutto (vedere l'immagine 5). 6. Ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere (vedere l'immagine 6). Nota: non ricollegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere senza il portafiltro con il separatore schiuma.
I serbatoi dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 non sono lavabili in lavastoviglie.
È possibile pulire sotto il getto del rubinetto entrambi i serbatoi dell'acqua, incluso il dispositivo di flusso dell'acqua del tappo del serbatoio dell'acqua sporca (vedere l'immagine 1). Lasciar asciugare completamente il tappo del serbatoio dell'acqua sporca e il relativo dispositivo di flusso dell'acqua prima di reinserirli sul serbatoio dell'acqua sporca (vedere l'immagine 2). Se entrambi gli elementi sono completamente asciutti, riposizionare il tappo sul serbatoio dell'acqua sporca e riporlo nell'apparecchio (vedere l'immagine 3).
Utilizzare la funzione Autoclean dopo ogni sessione di pulizia.
Per ulteriori istruzioni dettagliate, consultare il manuale dell'utente.
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