ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Homepage dell'assistenza

Assistenza Philips

I serbatoi dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio possono essere lavati in lavastoviglie?

I serbatoi dell'acqua (e il contenitore polvere solo per AquaTrio serie 9000) dell'aspirapolvere Philips AquaTrio non sono lavabili in lavastoviglie. Nel nostro articolo riportato di seguito sono contenute le istruzioni per la pulizia di queste parti.

AquaTrio 9000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

Domande frequenti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Cerchi altro?

Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

Homepage dell'assistenza