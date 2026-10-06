I serbatoi dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio possono essere lavati in lavastoviglie?

È possibile pulire entrambi i serbatoi dell'acqua sotto il rubinetto, incluso il filtro a umido che si trova nel serbatoio dell'acqua sporca.



Lasciar asciugare completamente il tappo del serbatoio dell'acqua sporca e il relativo dispositivo di flusso dell'acqua prima di reinserirli. Se entrambi gli elementi sono completamente asciutti, è possibile riposizionare il tappo sul serbatoio dell'acqua sporca e poi riagganciare tutto nell'apparecchio.



Utilizzare la funzione Autoclean dopo ogni sessione di pulizia.



Il video di seguito fornisce istruzioni dettagliate per pulire il serbatoio dell'acqua.