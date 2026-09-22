Come si assembla l'aspirapolvere Philips AquaTrio?
La prima volta che si utilizza il nuovo Philips AquaTrio cordless, seguire la procedura indicata in questo articolo e/o guardare i video. Le informazioni riportate di seguito si applicano solo ai modelli AquaTrio serie 7000 e 9000 (non ad AquaTrio e AquaTrio Pro). Vedere l'immagine di seguito.
La base può essere assemblata inserendo il supporto dell'apparecchio nella piastra della base, dove è possibile riporre anche la spazzolina per la pulizia (vedere l'immagine A).
Per assemblare l'apparecchio, inserire l'impugnatura nell'apparecchio (vedere l'immagine B).
Per riporre l'apparecchio, è possibile posizionarlo sulla base After-Clean e Storage facendolo scorrere sul supporto in modo che l'estremità del supporto aderisca all'apparecchio (vedere l'immagine C).
Per istruzioni dettagliate sull'assemblaggio dell'apparecchio, guardare il video riportato di seguito:
1. Inserire il supporto dell'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 nel vassoio After-Clean e collegare il supporto di posizionamento al tubo. 2. Assicurarsi che il vassoio After-Clean sia posizionato nella base After-Clean e Storage. Suggerimento: La spazzolina per la pulizia può essere appesa al gancio del supporto dell'apparecchio.
1. Collegare il portatile 3 in 1 al contenitore polvere fino a sentire un "clic". 2. Collegare il contenitore polvere al tubo fino a sentire un "clic". 3. Inserire il tubo nella bocchetta LED. 4. Per riporre l'apparecchio con configurazione di sola aspirazione, posizionarlo nella base After-Clean e Storage inserendo prima l'ugello LED sul lato lungo della piastra della base e poi premendo il tubo nel supporto.
1. Per assemblare la configurazione di aspirazione e pulizia, collegare il portatile 3 in 1 al modulo umido fino a sentire un "clic". 2. Collegare il modulo umido alla bocchetta AquaSpin fino a sentire un "clic". 3. Per riporre l'apparecchio con configurazione di aspirazione e pulizia, posizionarlo nella base After-Clean e Storage.
Nota: non è possibile riporre l'apparecchio con configurazione di aspirazione e pulizia sul supporto a parete. Solo l'apparecchio con configurazione di sola aspirazione può essere riposto sul supporto a parete.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›