Come si assembla l'aspirapolvere Philips AquaTrio?

1. Per assemblare la configurazione di aspirazione e pulizia, collegare il portatile 3 in 1 al modulo umido fino a sentire un "clic".

2. Collegare il modulo umido alla bocchetta AquaSpin fino a sentire un "clic".

3. Per riporre l'apparecchio con configurazione di aspirazione e pulizia, posizionarlo nella base After-Clean e Storage.



Nota: non è possibile riporre l'apparecchio con configurazione di aspirazione e pulizia sul supporto a parete. Solo l'apparecchio con configurazione di sola aspirazione può essere riposto sul supporto a parete.