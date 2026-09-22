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Come si assembla l'aspirapolvere Philips AquaTrio?

La prima volta che si utilizza il nuovo Philips AquaTrio cordless, seguire la procedura indicata in questo articolo e/o guardare i video.
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo ai modelli AquaTrio serie 7000 e 9000 (non ad AquaTrio e AquaTrio Pro). Vedere l'immagine di seguito.

serie 7000 e 9000

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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