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Quale acqua occorre usare per l'aspirapolvere Philips AquaTrio?

Per scoprire se è possibile utilizzare acqua calda/distillata o un detergente per pavimenti per il proprio modello di aspirapolvere Philips AquaTrio, consultare l'immagine riportata di seguito e leggere le informazioni dell'articolo.

modelli aquatrio

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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