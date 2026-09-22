Quale acqua occorre usare per l'aspirapolvere Philips AquaTrio?

Per l'apparecchio Philips AquaTrio Wet serie 9000 è possibile utilizzare un detergente liquido per pavimenti non schiumogeno e acqua calda fino a 50 °C. Le prestazioni di AquaTrio sono altrettanto valide con acqua calda, tiepida o fredda.



Lo stick bagnato non può funzionare correttamente solo con acqua distillata. Se si preferisce utilizzare acqua distillata, aggiungere sempre un po' di acqua di rubinetto o un detergente liquido (non schiumogeno) per pavimenti trasparente. Philips AquaTrio Cordless è stato progettato per funzionare in modo ottimale con acqua del rubinetto.

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Aggiunta di detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua pulita

Per prima cosa aggiungere 10 ml di detergente per pavimenti Philips nel serbatoio dell'acqua pulita. Riempire quindi tale serbatoio con acqua di rubinetto fino al livello massimo (MAX). Si consiglia di utilizzare detergente per pavimenti Philips originale (XV1792/01) con liquido a bassa produzione di schiuma che può essere diluito in acqua. Se si utilizza un qualsiasi altro detergente liquido per pavimenti non schiumogeno, aggiungere un massimo di 10 ml di prodotto (vedere immagine a)



Nota: Philips ha testato questo apparecchio solo con il detergente per pavimenti Philips XV1792. Altri detergenti potrebbero provocare una formazione eccessiva di schiuma, riducendo le prestazioni dell'apparecchio e causando possibili malfunzionamenti.



Aggiunta di acqua calda nel serbatoio dell'acqua pulita

È possibile mettere acqua calda fino a 50 °C o acqua fredda nel serbatoio dell'acqua (vedere immagine b)

