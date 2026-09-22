Quale acqua occorre usare per l'aspirapolvere Philips AquaTrio?

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Per scoprire se è possibile utilizzare acqua calda/distillata o un detergente per pavimenti per il proprio modello di aspirapolvere Philips AquaTrio, consultare l'immagine riportata di seguito e leggere le informazioni dell'articolo.
L'aspirapolvere cordless Philips AquaTrio Wet & Dry serie 7000 funziona allo stesso modo con acqua calda, tiepida o fredda. È possibile utilizzare un detergente liquido per pavimenti non schiumogeno e acqua calda fino a 50 °C.
L'utilizzo di sola acqua distillata impedisce all'apparecchio di funzionare correttamente. Se si preferisce utilizzare acqua distillata, aggiungere un po' di acqua del rubinetto o un detergente liquido (non schiumogeno) per pavimenti trasparente. L'aspirapolvere è stato progettato per essere utilizzata con l'acqua del rubinetto.
Consigli e suggerimenti:
Per l'apparecchio Philips AquaTrio Wet serie 9000 è possibile utilizzare un detergente liquido per pavimenti non schiumogeno e acqua calda fino a 50 °C. Le prestazioni di AquaTrio sono altrettanto valide con acqua calda, tiepida o fredda.
Lo stick bagnato non può funzionare correttamente solo con acqua distillata. Se si preferisce utilizzare acqua distillata, aggiungere sempre un po' di acqua di rubinetto o un detergente liquido (non schiumogeno) per pavimenti trasparente. Philips AquaTrio Cordless è stato progettato per funzionare in modo ottimale con acqua del rubinetto.
Continuare a leggere per altri consigli e suggerimenti.
Aggiunta di detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua pulita
Per prima cosa aggiungere 10 ml di detergente per pavimenti Philips nel serbatoio dell'acqua pulita. Riempire quindi tale serbatoio con acqua di rubinetto fino al livello massimo (MAX). Si consiglia di utilizzare detergente per pavimenti Philips originale (XV1792/01) con liquido a bassa produzione di schiuma che può essere diluito in acqua. Se si utilizza un qualsiasi altro detergente liquido per pavimenti non schiumogeno, aggiungere un massimo di 10 ml di prodotto (vedere immagine a)
Nota: Philips ha testato questo apparecchio solo con il detergente per pavimenti Philips XV1792. Altri detergenti potrebbero provocare una formazione eccessiva di schiuma, riducendo le prestazioni dell'apparecchio e causando possibili malfunzionamenti.
Aggiunta di acqua calda nel serbatoio dell'acqua pulita
È possibile mettere acqua calda fino a 50 °C o acqua fredda nel serbatoio dell'acqua (vedere immagine b)
È possibile utilizzare un detergente liquido per pavimenti e/o acqua calda con l'aspirapolvere Philips AquaTrio Pro. L'apparecchio non funziona correttamente solo con acqua distillata. Se si preferisce utilizzare acqua distillata, aggiungere sempre un po' di acqua di rubinetto o un detergente liquido per pavimenti trasparente. Philips AquaTrio Pro è stato progettato per funzionare in modo ottimale con acqua del rubinetto. Continuare a leggere per suggerimenti e trucchi.
Aggiunta di detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua pulita
Se si desidera utilizzare un detergente liquido per pavimenti, riempire prima il serbatoio dell'acqua pulita. Quindi aggiungere 10 ml di detergente per pavimenti Philips indicato sul contenitore. Si consiglia di utilizzare detergente per pavimenti Philips originale (XV1792/01) con liquido a bassa produzione di schiuma che può essere diluito in acqua. Se si utilizza un altro detergente liquido per pavimenti, aggiungere al serbatoio dell'acqua pulita un massimo di 5 ml di prodotto.
Nota: per evitare di danneggiare l'apparecchio, non versare cera, acido acetico e oleico (aceto), anticalcare o prodotti per la manutenzione dei pavimenti non diluibili nel serbatoio dell'acqua pulita o non adatti al proprio tipo di pavimento. Utilizzare un detergente per pavimenti a bassa produzione di schiuma o non schiumogeno adatto al proprio pavimento.
Aggiunta di acqua calda nel serbatoio dell'acqua pulita
È possibile aggiungere acqua calda fino a 50 °C o acqua fredda nel serbatoio dell'acqua (vedere la figura).
È possibile utilizzare un detergente liquido per pavimenti e/o acqua calda con l'aspirapolvere Philips AquaTrio. Poiché l'acqua all'interno dell'apparecchio non viene riscaldata, non si formano accumuli di calcare. Non è necessario utilizzare acqua distillata. È possibile utilizzare questo tipo di acqua. Continuare a leggere per suggerimenti e trucchi.
Aggiunta di detergente liquido per pavimenti nel serbatoio dell'acqua pulita
Se si desidera utilizzare un detergente liquido per pavimenti, riempire prima il serbatoio dell'acqua pulita. Quindi aggiungere 10 ml di detergente per pavimenti Philips indicato sul contenitore. Si consiglia di utilizzare detergente per pavimenti Philips originale (XV1792/01) con liquido a bassa produzione di schiuma che può essere diluito in acqua. Quando si utilizza un qualsiasi altro detergente liquido per pavimenti, aggiungere al serbatoio dell'acqua pulita un massimo di 5 ml di prodotto (vedere la figura).
Nota: per evitare di danneggiare l'apparecchio, non versare cera, acido acetico e oleico (aceto), anticalcare o prodotti per la manutenzione dei pavimenti non diluibili nel serbatoio dell'acqua pulita o non adatti al proprio tipo di pavimento. Utilizzare un detergente per pavimenti a bassa produzione di schiuma o non schiumogeno adatto al proprio pavimento.
Aggiunta di acqua calda nel serbatoio dell'acqua pulita
È possibile mettere acqua tiepida fino a 35 °C o acqua fredda nel serbatoio dell'acqua.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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