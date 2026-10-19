Non esce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio
Se non esce acqua da Philips AquaTrio, le cause possono essere diverse. Le informazioni contenute in questo articolo si applicano ai modelli AquaTrio (vedere l'immagine di seguito):
AquaTrio serie 7000
AquaTrio serie 9000
AquaTrio
Se non esce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 7000, le cause possono essere diverse:
Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
Le strisce umidificanti sono bloccate Rimuovere le due spazzole, aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua pulita e accendere l'apparecchio. Effettuare piccoli movimenti in avanti e indietro nella stessa posizione per circa 15 secondi. Dovrebbero essere presenti quattro strisce d'acqua sul pavimento. In caso contrario, o se una o più strisce d'acqua sono costituite solo da alcune gocce, significa che le strisce umidificanti sono parzialmente o completamente bloccate e devono essere sciacquate sotto l'acqua corrente. Se questo non risolve il problema, provare ad aprire con cautela i fori con un ago.
Se le soluzioni sopra riportate non risolvono il problema, contattare Philips.
Se non esce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000, le cause possono essere diverse:
Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.
Le strisce umidificanti sono bloccate Rimuovere le due spazzole, aggiungere acqua nel serbatoio dell'acqua pulita e accendere l'apparecchio. Effettuare piccoli movimenti in avanti e indietro nella stessa posizione per circa 15 secondi. Dovrebbero essere presenti quattro strisce d'acqua sul pavimento. In caso contrario, o se una o più strisce d'acqua sono costituite solo da alcune gocce significa che le strisce umidificanti sono parzialmente o completamente bloccate e devono essere sciacquate sotto l'acqua corrente. Se questo non risolve il problema, provare ad aprire con cautela i fori con un ago.
Se le suddette soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips.
Se non fuoriesce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio, le cause possono essere diverse:
Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto o il serbatoio dell'acqua sporca è pieno se il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio è vuoto o se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, potrebbe non fuoriuscire acqua dal dispositivo. In questo caso, riempire il serbatoio dell'acqua pulita e assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sporca sia vuoto.
Il coperchio della bocchetta per la pulizia non è chiuso correttamente Se il coperchio è aperto, l'acqua potrebbe non fuoriuscire dal dispositivo. Assicurarsi che il coperchio della bocchetta per la pulizia sia chiuso correttamente (vedere l'immagine).
Il sistema di protezione attiva è stato attivato Il sistema di protezione attiva dell'aspirapolvere Philips AquaTrio è stato progettato per riconoscere quando dal pavimento vengono aspirati oggetti estranei diversi da sporcizia o liquidi. Quando il sistema di protezione attiva è stato attivato, le spazzole non ruotano e non viene applicata acqua al pavimento.
Per ripristinare il sistema di protezione attiva (vedere il video): 1. Spegnere l'aspirapolvere Philips AquaTrio ed estrarre la spina dalla presa a muro 2. Aprire il coperchio della bocchetta per la pulizia, rimuovere il coperchio delle spazzole per la pulizia ed estrarre l'oggetto 3. Se il sistema di protezione attivo è stato attivato perché le spazzole per la pulizia sono troppo bagnate, rimuoverle e strizzarle sul lavandino 4. Riposizionare le spazzole per la pulizia asciutte nell'aspirapolvere Philips AquaTrio 5. Riposizionare il coperchio delle spazzole per la pulizia e chiudere il coperchio della bocchetta per la pulizia. Premere il coperchio della bocchetta per la pulizia fino a bloccarlo in posizione
Il tubo flessibile all'interno dell'aspirapolvere Philips AquaTrio non è ancora pieno d'acqua Questo può accadere quando si utilizza l'aspirapolvere Philips AquaTrio per la prima volta. Quando si accende l'apparecchio, la spia serbatoio pieno/serbatoio vuoto lampeggia e l'apparecchio si spegne di nuovo. Se ciò accade, provare ad accendere l'aspirapolvere Philips AquaTrio ripetutamente finché la spia serbatoio pieno/serbatoio vuoto non rimane spenta e l'apparecchio rimane acceso. Quando la spia rimane spenta e il dispositivo è in funzione per circa 30 secondi, l'acqua viene applicata sul pavimento.
Se le suddette soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XW7110/01, XW9385/01, XW9383/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›