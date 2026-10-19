Non esce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio

Se non fuoriesce acqua dall'aspirapolvere Philips AquaTrio, le cause possono essere diverse:



Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto o il serbatoio dell'acqua sporca è pieno

se il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio è vuoto o se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, potrebbe non fuoriuscire acqua dal dispositivo. In questo caso, riempire il serbatoio dell'acqua pulita e assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sporca sia vuoto.



Il coperchio della bocchetta per la pulizia non è chiuso correttamente

Se il coperchio è aperto, l'acqua potrebbe non fuoriuscire dal dispositivo. Assicurarsi che il coperchio della bocchetta per la pulizia sia chiuso correttamente (vedere l'immagine).



Il sistema di protezione attiva è stato attivato

Il sistema di protezione attiva dell'aspirapolvere Philips AquaTrio è stato progettato per riconoscere quando dal pavimento vengono aspirati oggetti estranei diversi da sporcizia o liquidi. Quando il sistema di protezione attiva è stato attivato, le spazzole non ruotano e non viene applicata acqua al pavimento.



Per ripristinare il sistema di protezione attiva (vedere il video):

1. Spegnere l'aspirapolvere Philips AquaTrio ed estrarre la spina dalla presa a muro

2. Aprire il coperchio della bocchetta per la pulizia, rimuovere il coperchio delle spazzole per la pulizia ed estrarre l'oggetto

3. Se il sistema di protezione attivo è stato attivato perché le spazzole per la pulizia sono troppo bagnate, rimuoverle e strizzarle sul lavandino

4. Riposizionare le spazzole per la pulizia asciutte nell'aspirapolvere Philips AquaTrio

5. Riposizionare il coperchio delle spazzole per la pulizia e chiudere il coperchio della bocchetta per la pulizia. Premere il coperchio della bocchetta per la pulizia fino a bloccarlo in posizione



Il tubo flessibile all'interno dell'aspirapolvere Philips AquaTrio non è ancora pieno d'acqua

Questo può accadere quando si utilizza l'aspirapolvere Philips AquaTrio per la prima volta. Quando si accende l'apparecchio, la spia serbatoio pieno/serbatoio vuoto lampeggia e l'apparecchio si spegne di nuovo. Se ciò accade, provare ad accendere l'aspirapolvere Philips AquaTrio ripetutamente finché la spia serbatoio pieno/serbatoio vuoto non rimane spenta e l'apparecchio rimane acceso. Quando la spia rimane spenta e il dispositivo è in funzione per circa 30 secondi, l'acqua viene applicata sul pavimento.



Se le suddette soluzioni non risolvono il problema, contattare Philips.

