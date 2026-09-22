L'aspirapolvere Philips AquaTrio produce un suono forte o insolito

Se l'aspirapolvere Philips AquaTrio serie 9000 emette un suono forte o insolito, potrebbero esserci diverse cause possibili:



Configurazione di sola aspirazione

Potrebbero essere presenti capelli o altri ostacoli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo

Individuare gli ostacoli e rimuoverli (vedere immagine a)

1. Spingere la leva di bloccaggio sul lato della bocchetta LED verso il basso (1) ed estrarre la spazzola a rullo dalla bocchetta LED (2).

2. È possibile rimuovere i capelli o i fili rimasti impigliati nella spazzola a rullo facendola scorrere una mano su di essa o passando la lama di un paio di forbici nella scanalatura della spazzola.

3. Reinserire la spazzola a rullo nella bocchetta LED (1) e spingere la leva di bloccaggio verso l'alto per bloccarla (si sentirà un "clic").



Degli ostacoli ostruiscono il ciclone

Individuare gli ostacoli e rimuoverli (vedere immagine b)

1. Ruotare il ciclone in senso orario (1) e rimuoverlo dal contenitore della polvere (2).

2. Rimuovere i capelli e la sporcizia incastrati all'interno e sotto il ciclone.

3. Riposizionare il ciclone (1) e ruotarlo in senso antiorario (2) per fissarlo nuovamente al contenitore della polvere. Attenzione: assicurarsi di stringere con forza il ciclone quando lo si riposiziona. Ruotare il ciclone fino a quando raggiunge il limite ed è completamente fissato.





Se sono stati eseguiti tutti i controlli riportati sopra e l'aspirapolvere continua a produrre un suono, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento tecnico. In questo caso, contattare Philips.