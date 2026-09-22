L'aspirapolvere Philips AquaTrio lascia tracce d'acqua sul pavimento

In configurazione aspirazione e pulizia, sono state effettuate delle rotazioni troppo forti con AquaTrio oppure l'apparecchio è stato spostato lateralmente (scorrendo sul pavimento da sinistra a destra)

Per evitare che si formino tracce d'acqua sul pavimento, provare a effettuare rotazioni meno forti con AquaTrio serie 9000 ed non spostare l'apparecchio lateralmente. Se sul pavimento sono ancora presenti tracce d'acqua e si desidera rimuoverle, è possibile attivare la modalità assorbimento acqua* premendo il pulsante della modalità di pulizia (vedere l'immagine di seguito).



In configurazione aspirapolvere e pulizia, AquaTrio è stato spostato su una soglia, su un tappeto o sulle scale mentre l'apparecchio era acceso.

Si consiglia di attivare la modalità assorbimento acqua* quando si solleva l'apparecchio sopra una soglia, su un tappeto o sulle scale. In questo modo si eviterà la fuoriuscita di acqua sporca dalla bocchetta AquaSpin.



In configurazione aspirazione e pulizia, AquaTrio è stato sollevato dal pavimento subito dopo averlo spento

L'apparecchio può lasciare un piccolo accumulo di acqua sul pavimento quando viene spento. È possibile ridurre le dimensioni dell'accumulo attivando la modalità assorbimento acqua* prima di spegnere AquaTrio serie 9000. Spostate l'apparecchio avanti e indietro alcune volte con la modalità assorbimento acqua attivata. Se necessario, è possibile rimuovere le ultime gocce con un panno.



Nota:

Modalità assorbimento*: i modelli più vecchi sono dotati di modalità bagnato normale e modalità bagnato intenso, ma non della modalità assorbimento acqua.

Quando si utilizza la modalità assorbimento acqua, non fuoriesce più acqua dall'apparecchio e la potenza di aspirazione aumenta. Dopo 45 secondi, se non si esegue alcuna operazione, l'apparecchio torna automaticamente alla modalità bagnato normale.

Le rotelline di AquaTrio serie 9000 sono bloccate

È necessario controllare regolarmente le condizioni delle rotelline e rimuovere lo sporco che le blocca.Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.