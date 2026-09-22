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Se l'aspirapolvere Philips AquaTrio lascia tracce d'acqua sul pavimento, le cause possono essere diverse. Guardare l'immagine per vedere il modello in uso e trovare le informazioni riportate di seguito.
Sono state effettuate delle rotazioni troppo forti con l'aspirapolvere cordless AquaTrio Wet & Dry oppure l'apparecchio è stato spostato lateralmente (scorrendo sul pavimento da sinistra a destra).
Per evitare che si formino tracce d'acqua sul pavimento, provare a effettuare rotazioni meno forti e a non spostare l'apparecchio lateralmente. Se sul pavimento sono ancora presenti tracce d'acqua e si desidera rimuoverle, è possibile attivare la modalità assorbimento acqua premendo i pulsanti "+ più" e "- meno" (vedere l'immagine di seguito).
AquaTrio è stato spostato su una soglia, su un tappeto o sulle scale mentre l'apparecchio era acceso.
Si consiglia di attivare la modalità assorbimento acqua quando si solleva l'apparecchio sopra una soglia, su un tappeto o sulle scale. In questo modo si eviterà la fuoriuscita di acqua sporca dalla bocchetta AquaSpin.
AquaTrio è stato sollevato dal pavimento subito dopo averlo spento.
L'apparecchio può lasciare un piccolo accumulo di acqua sul pavimento quando viene spento. È possibile ridurre le dimensioni dell'accumulo attivando la modalità assorbimento acqua prima di spegnere AquaTrio serie 7000. Spostate l'apparecchio avanti e indietro alcune volte con la modalità assorbimento acqua attivata. Se necessario, è possibile rimuovere le ultime gocce con un panno.
Nota: quando si utilizza la modalità assorbimento acqua, non fuoriesce più acqua dall'apparecchio e la potenza di aspirazione aumenta. Dopo 45 secondi, se non si esegue alcuna operazione, l'apparecchio torna automaticamente alla modalità bagnato normale.
Le rotelline di AquaTrio serie 7000 sono bloccate.
È possibile controllare le condizioni delle rotelle regolarmente e rimuovere la sporcizia che le blocca.
Per istruzioni dettagliate, guardare il video riportato di seguito.
Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.
In configurazione aspirazione e pulizia, sono state effettuate delle rotazioni troppo forti con AquaTrio oppure l'apparecchio è stato spostato lateralmente (scorrendo sul pavimento da sinistra a destra)
Per evitare che si formino tracce d'acqua sul pavimento, provare a effettuare rotazioni meno forti con AquaTrio serie 9000 ed non spostare l'apparecchio lateralmente. Se sul pavimento sono ancora presenti tracce d'acqua e si desidera rimuoverle, è possibile attivare la modalità assorbimento acqua* premendo il pulsante della modalità di pulizia (vedere l'immagine di seguito).
In configurazione aspirapolvere e pulizia, AquaTrio è stato spostato su una soglia, su un tappeto o sulle scale mentre l'apparecchio era acceso.
Si consiglia di attivare la modalità assorbimento acqua* quando si solleva l'apparecchio sopra una soglia, su un tappeto o sulle scale. In questo modo si eviterà la fuoriuscita di acqua sporca dalla bocchetta AquaSpin.
In configurazione aspirazione e pulizia, AquaTrio è stato sollevato dal pavimento subito dopo averlo spento
L'apparecchio può lasciare un piccolo accumulo di acqua sul pavimento quando viene spento. È possibile ridurre le dimensioni dell'accumulo attivando la modalità assorbimento acqua* prima di spegnere AquaTrio serie 9000. Spostate l'apparecchio avanti e indietro alcune volte con la modalità assorbimento acqua attivata. Se necessario, è possibile rimuovere le ultime gocce con un panno.
Nota:
L'aspirapolvere è stato spostato lateralmente
Per evitare tracce d'acqua sul pavimento, muovere AquaTrio Pro solo avanti e indietro.
Non muovere l'apparecchio lateralmente (vedere l'immagine a).
L'aspirapolvere è stato passato su una soglia mentre era acceso
Assicurarsi che le spazzole per la pulizia di Philips AquaTrio Pro siano sempre a contatto con il pavimento. Per evitare tracce d'acqua sul pavimento o la fuoriuscita di acqua dalla bocchetta per la pulizia, spegnere l'apparecchio prima di farlo passare sopra una soglia.
L'aspirapolvere è stato sollevato dal pavimento subito dopo averlo spento
Dopo averlo spento, muoverlo avanti e indietro alcune volte per rimuovere il liquido presente tra le due spazzole per la pulizia. Se si spegne l'apparecchio e lo si solleva subito dopo, l'acqua presente tra le spazzole lascia una traccia sul pavimento (vedere l'immagine c).
Le rotelline di AquaTrio Pro sono bloccate
È necessario controllare regolarmente le condizioni delle rotelline e rimuovere lo sporco che blocca le rotelline.
Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.
L'aspirapolvere è stato spostato lateralmente
Per evitare tracce d'acqua sul pavimento; muovere AquaTrio solo avanti e indietro.
Non muovere l'apparecchio lateralmente (vedere l'immagine a).
L'aspirapolvere è stato passato su una soglia mentre era acceso
Assicurarsi che le spazzole per la pulizia di Philips AquaTrio rimangano sempre a contatto con il pavimento. Per evitare tracce d'acqua sul pavimento o la fuoriuscita di acqua dalla bocchetta per la pulizia, spegnere l'apparecchio prima di farlo passare sopra una soglia.
L'aspirapolvere è stato spostato con la bocchetta a contatto con il pavimento mentre veniva spento
Per evitare tracce d'acqua sul pavimento, trasportare l'apparecchio tramite l'impugnatura per il trasporto o inclinandolo in modo che l'apparecchio si appoggi sulle rotelline per facilitare il trasporto (vedere l'immagine b).
L'aspirapolvere è stato sollevato dal pavimento subito dopo averlo spento
Dopo averlo spento, muoverlo avanti e indietro alcune volte per rimuovere il liquido presente tra le due spazzole per la pulizia. Se si spegne l'apparecchio e lo si solleva subito dopo, l'acqua presente tra le spazzole lascia una traccia sul pavimento (vedere l'immagine c).
Le rotelline dell'aspirapolvere AquaTrio sono bloccate
È necessario controllare regolarmente le condizioni delle rotelline e rimuovere lo sporco che le blocca.
Queste soluzioni non hanno risolto il problema? Invitiamo gli utenti a contattarci per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XW7110/01 , XW9385/01 , XW9383/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È possibile utilizzare l'aspirapolvere Philips AquaTrio su tutti i pavimenti, tappeti e moquette?
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Quando è necessario sostituire le spazzole e i filtri dell'aspirapolvere AquaTrio?
I serbatoi dell'acqua dell'aspirapolvere Philips AquaTrio possono essere lavati in lavastoviglie?
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