Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1

Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro Aqua garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato, anche nei punti più difficili. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco in maniera efficace e di un esclusivo sistema composto da aspirapolvere e panno.