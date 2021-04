Aspirapolvere, panno e aspirabriciole, fino al 99% di rimozione dei batteri

L'esclusivo sistema di aspirazione e lavaggio consente di rimuovere fino al 99% dei batteri in un'unica passata. Il rilascio di acqua controllato mantiene un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia. I panni in microfibra possono essere lavati a mano o in lavatrice.