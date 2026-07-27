ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
  • Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1

Fuori produzione

SpeedPro AquaAspirapolvere senza filo

FC6728/01

Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1
Il nuovo aspirapolvere senza filo SpeedPro Aqua garantisce una pulizia rapida e un raggio d'azione elevato, anche nei punti più difficili. L'aspirapolvere è dotato di una spazzola aspirante a 180° per rimuovere lo sporco in maniera efficace e di un esclusivo sistema composto da aspirapolvere e panno.
Vedi tutti i vantaggi

Veloce. Aspirazione, pulizia ad acqua e aspirabriciole 3 in 1

  • Spazzola di aspirazione a 180°

  • 21,6 V, fino a 50 min

  • 3 in 1: scopa, panno e aspirabriciole

  • Spazzola con LED

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

Cattura fino al 98% di polvere e sporco a ogni passata

La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.

I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste

I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste

Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.

Aspirapolvere, panno e aspirabriciole, fino al 99% di rimozione dei batteri

Aspirapolvere, panno e aspirabriciole, fino al 99% di rimozione dei batteri

L'esclusivo sistema di aspirazione e lavaggio consente di rimuovere fino al 99% dei batteri in un'unica passata. Il rilascio di acqua controllato mantiene un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia. I panni in microfibra possono essere lavati a mano o in lavatrice.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.