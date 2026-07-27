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Fuori produzione
FC6728/01
Spazzola di aspirazione a 180°
21,6 V, fino a 50 min
3 in 1: scopa, panno e aspirabriciole
Spazzola con LED
La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.
L'esclusivo sistema di aspirazione e lavaggio consente di rimuovere fino al 99% dei batteri in un'unica passata. Il rilascio di acqua controllato mantiene un'umidità ottimale su tutti i pavimenti duri per l'intera operazione di pulizia. I panni in microfibra possono essere lavati a mano o in lavatrice.
Recensioni
Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.