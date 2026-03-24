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Aspirapolvere e lavapavimenti
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SpeedPro Aqua Aspirapolvere senza filo
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FC6728/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6729; FC6728; FC6719; FC6718
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Quando pulire/sostituire il panno dell'aspirapolvere Philips
È possibile aggiungere detergente per pavimenti o acqua calda nel serbatoio dell'aspirapolvere Philips Stick?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Cosa indicano le luci sul display dell'aspirapolvere Philips SpeedPro?
Qual è il modo migliore per riporre gli accessori Aqua dell'aspirapolvere Wet?
Cordless Vacuum 5000 SeriesPortatile
Cordless Vacuum 5000 SeriesSpazzole a bocchetta
Spazzola di aspirazione a 180°
Access. scopa elettrica ricaricabilePanni in microfibra
Access. scopa elettrica ricaricabile
Unità filtro
Adattatore da 21,6 V
Unità contenitore
Tubo
Spazzola integrata
Spazzola Mini Turbo
Accessorio lavapavimenti
Impossibile aprire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips
L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene
L'aspirapolvere ad acqua Philips rilascia meno acqua del solito
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
L'aspirapolvere cordless Philips serie 8000 ha una potenza di aspirazione ridotta
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