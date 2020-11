Aspira e lava in una sola passata

Il nuovo cordless (agli ioni di litio) PowerPro Aqua è un potente strumento 3 in 1 che ti aiuterà nelle attività di ogni giorno. Un aspirapolvere senza sacco per ogni tipo di pavimento, un aspirabriciole per superfici quali divani, sedie o angoli e un sistema per l'eliminazione dello sporco umido. Scopri tutti i vantaggi