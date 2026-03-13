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PowerPro Aqua Sistema di aspirazione e pulizia con acqua
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FC6404/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
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Per quanto tempo si deve ricaricare Philips PowerPro Duo?
Come si prepara Philips PowerPro Aqua?
Quando pulire/sostituire il panno dell'aspirapolvere Philips
È possibile aggiungere detergente per pavimenti o acqua calda nel serbatoio dell'aspirapolvere Philips Stick?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
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PowerPro DuoAccessorio combinato
Gruppo panno
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La polvere fuoriesce dall'aspirapolvere Philips PowerPro Aqua
La spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non ruota
L'aspirapolvere ad acqua Philips rilascia meno acqua del solito
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
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